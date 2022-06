Auf den Hitze-Hammer folgen die Gewitter - lokal besteht Unwettergefahr

Nach der Hitze am Wochenende mit bis zu 38 Grad Celsius, die etwa in Friedrichshafen gemessen wurden, erwarten die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Beginn der neuen Woche etwas Abkühlung. Örtlich drohen aber starke Wärmegewitter. Auch Wärmebelastung gibt es heute noch, vor allem vom Oberrhein bis zum Bodensee. Das ist laut DWD der zweite Tag in Folge, an dem sie vor der Wärmebelastung in der Region warnen.

Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd berichtete am Morgen von einer „Tropennacht“ von Sonntag auf Montag. An 26 Wetterstationen im Messnetz seien die Tiefstwerte in der Nacht nicht unter 20 Grad gesunken. Nur ein wenig kühler geht es im Verlauf dieser Woche weiter.

Die Temperaturen klettern zwar nicht mehr ganz so hoch, aber dennoch auf immer noch hochsommerliche 25 bis 30 Grad. Jürgen Hieber, Wetterwarte Süd

Hitzegewitter sind schwer vorherzusagen

Da nun feuchtere Luftmassen heranfließen, werde es nach der eher trockenen Hitze am Wochenende allmählich schwüler. Das macht Wärmegewitter vor allem in der zweiten Tageshälfte wahrscheinlicher.

Wo genau die Gewitter sich bilden, könne der Wetter-Computer aber nicht vorhersagen. Auch kurzfristig können sich laut Hieber innerhalb weniger Minuten Gewitter entwickeln. Bei heftigem Starkregen innerhalb kürzerer Zeit können auch lokal Überschwemmungen auftreten, weil der Boden das Wasser nicht aufnehmen kann.

Gewitterwarnungen gelten besonders für den Ostalbkreis, Ulm und den Alb-Donau-Kreis. Bereits am Montagmorgen hat es auf der Schwäbischen Alb und im Ostalbkreis gewittert. Vor allem am Dienstag erwartet Jürgen Hieber aber in der zweiten Tageshälfte Gewitter zum Teil auch mit Unwetterpotenzial.

Dabei sind Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h und kleinkörniger Hagel möglich.

Der DWD warnt: Bei Gewitter bestehe Lebensgefahr durch Blitzeinschlag. Während des Platzregens seien auch kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. In Oberschwaben und im Allgäu sei es dagegen möglich, dass es sogar ganz trocken bleibt.

Waldbrandgefahr nimmt etwas ab

Schauer- und gewitteranfällig geht es auch durch diese Woche. Die genaue Wetterentwicklung für die einzelnen Tage gestaltet sich laut Jürgen Hieber aber schwierig. Die Wettervorhersage des DWD geht im Südwesten in Richtung Wochenende von Gewittern mit erhöhter Unwettergefahr mit heftigen Regengüssen und Sturmböen aus, im Süden könne auch größerer Hagel dazukommen.

Infolge der angekündigten Regenfälle sinkt die Gefahr von Waldbränden in Baden-Württemberg. Für die zweite Wochenhälfte sagte der Deutsche Wetterdienst für weite Teile des Landes nur noch die niedrigste und zweitniedrigste Gefahrenstufen voraus. Am Wochenende hatten im Südwesten nach tagelanger Trockenheit noch überwiegend die höchsten der fünf Warnstufen gegolten.

In den kommenden Tagen soll es der Prognose zufolge immer wieder schauern und gewittern. Für Dienstag sagten die Meteorologen Höchstwerte von 25 Grad im Bergland und 31 Grad am Hochrhein vorher. Mittwoch könnten es dann bis zu 23 Grad im Bergland, lokal ansonsten auch mal bis zu 29 Grad werden. Örtlich seien Unwetter mit Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel wahrscheinlich.