Jetzt kommen Regen und Sturm: Wetterwarnungen für Teile der Region

Wind fegt über die vorweihnachtliche Region – dieser kommt aus Südwest und verstärkt sich über den Donnerstag. Die Böen erreichen Geschwindigkeiten zwischen 50 und 70 km/h, mancherorts sogar bis zu 80 km/h, meldet Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd auf deren Webseite. Ursache sind mehrere Tiefdruckgebiete, die über das Land ziehen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Webseite mit.

Regen auf der Alb, Sonne im Süden

Im Laufe des Donnerstags wird der Wind böig bis stürmisch. Davon ab fällt das Wetter des Tages durchwachsen aus – auf der Schwäbischen Alb und an einigen Orten im Allgäu wird es zeitweise regnen. In den südlichen Teilen der Region bahnt sich laut Wetterwarte Süd immer mal wieder die Sonne ihren Weg. Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 6 und 12 Grad.

Der Wind bleibt bis Freitag und zieht weiterhin mit der gleichen Geschwindigkeit über die Region. Doch es wird milder – am Freitag erreicht das Thermometer zwischen 9 und 14 Grad. Vielerorts bleibt es regnerisch, berichtet die Wetterwarte.

Das Wetter an den Weihnachtstagen wird voraussichtlich weniger unbeständig: Der Samstag beginnt zwar mit Regen, dennoch lässt der Wind nach und es entsteht ein Wetter-Mix aus Sonne und hochnebelartigen Wolken, teilt die Wetterwarte Süd mit.

Die Temperaturen an Heiligabend liegen tagsüber zwischen 9 und 13 Grad. Am ersten Weihnachtsfeiertag rechnet der DWD mit heiterem bis wolkigem Wetter in der Region. An den Weihnachtstagen sinken die Temperaturen je nach Witterung auf Werte zwischen 6 und 12 Grad, meldet die Wetterwarte Süd.