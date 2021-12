Wettbewerb zum schönsten Klassenzimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22.12.2022 kürte die Realschule Bad Waldsee das schönste Klassenzimmer. Alle Klassen legten sich im Vorfeld mächtig ins Zeug und dekorierten ihre Klassenzimmer liebevoll und einfallsreich. Am Ende fiel es der Jury, bestehend aus der Schulleitung Herrn Kläger, Konrektorin Frau Criste und einigen Klassenlehrern, schwer, sich für einen Sieger zu entscheiden, so viele schöne Zimmer bekamen sie zu Gesicht.

Die Wahl fiel am Ende auf die Klasse 7a, die sich über den ersten Platz freute, gefolgt von der 6b und der 5b auf den Plätzen zwei und drei. Alle freuten sich sehr über einen Zuschuss für die Klassenkasse, den der Förderverein der Schule freundlicherweise mit 200 Euro sponserte. Die Realschule Bad Waldsee gratuliert ganz herzlich.