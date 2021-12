Wettbewerb: Markdorfer Wagner GmbH ist Top-Innovator

Seit 1993 vergibt Compamedia das Top 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mehr Infos unter

Zu ihrem Erfolg beim Innovationswettbewerb Top 100 gratulierte Ranga Yogeshwar der J. Wagner GmbH aus Markdorf jüngst mit einem persönlichen Video. Das teilt das Unternehmen in einer entsprechenden Presseinformation mit. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar begleitet den zum 28. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb demnach als Mentor.

„Streben Technologieführerschaft an“

In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte Wagner in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“, heißt es weiter. Das Unternehmen zählt der Mitteilung zufolge bereits zum zweiten Mal zu den Top-Innovatoren. „Mit unserer Unternehmensstrategie ‚Winnovation 2025‘ streben wir auf dem Gebiet der Nass- und Pulverapplikationen nichts Geringeres an als die Technologieführerschaft“, sagt Wagner-Geschäftsführer Bruno Niemeyer.

Zweites Mal Erfolg gehabt

Dass sich dieser Anspruch nicht nur auf innovative Produkte bezieht, sondern auch durch dezidierte Innovationsprozesse und Strukturen innerhalb des Unternehmens und nicht zuletzt von einer innovationsförderlichen Unternehmenskultur getragen wird, zeigt die erneute Auszeichnung zum Top 100 Innovator des Jahres 2021, heißt es vonseiten des Unternehmens. Das erste Mal war Wagner 2019 Teilnehmer und Preisträger am Innovationswettbewerb; auch die zweite Bewerbung ist nun von Erfolg gekrönt worden.