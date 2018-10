Westhausens junggebliebene 80er feiern

Westhausen (ij) - Ein feierlicher Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Sankt Mauritius hat den Auftakt zur 80er-Feier des Jahrgangs 1938 in Westhausen und Westerhofen gemacht. Der gemischte Chor des Gesangvereins Concordia unter Leitung von Dmitry Fomitchev begleitete die Messe musikalisch. Helga Mühlich bedankte sich bei Pfarrer Matthias Reiner für die Gestaltung und beim Chor für den schönen Gesang. Danach trafen sich die Altersgenossinnen und -genossen zum Stehempfang und zu einem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus „Sonne“. Am Nachmittag wurde auf dem Friedhof bei einem Trompetensolo der Verstorbenen des Jahrgangs gedacht. Josef Waizmann freute sich darüber, dass 42 Jahrgänger und ihre Angehörigen an der Feier teilnahmen. Er bedankte sich beim Team des Jahrgangsvereins und nahm zukünftige Aktivitäten in den Blick.