Berlin (dpa) - Ingrid und Horst lieben sich. Es mag in Deutschland viele Paare geben, die diese Namen tragen, doch die reale Geschichte von Ingrid Ruske und Horst Fischer aus dem Jahr 1978 ist einzigartig. Horst ist Westdeutscher.

Der Ingenieur hat gelegentlich Einsätze in der DDR, und immer häufiger zieht es ihn bei seinen Stippvisiten in Ostberlin ins Café Moskau. Der Grund ist die Kellnerin Ingrid, in die er sich verguckt. Die Zuneigung dieser zwei Menschen mündet in eine außergewöhnliche Story, die RTL unter dem Titel „Westflug - Entführung aus Liebe“ hat verfilmen lassen und an diesem Sonntag um 20.15 Uhr ausstrahlt.

Mit einem Freund, dem Kellner Hans-Detlev Alexander Tiede, bereitet Ingrid ihre Flucht vor. Sie reisen zusammen mit Ingrids zwölfjähriger Tochter Sabine Ende August 1978 nach Danzig. Dort erwarten sie Horst, der mit gefälschten bundesdeutschen Pässen nach Polen reist. Doch der Plan fliegt auf: Vermeintlich beste Freunde verpfeifen Ingrid bei der Staatssicherheit, Horst wird während der Bahnreise in der DDR festgenommen und ins Stasi-Gefängnis Berlin- Hohenschönhausen gebracht. Aber Detlev und Ingrid gelingt es noch, einen Flieger von Danzig nach Ostberlin zu besteigen.

Detlev entführt die Tupolew der polnischen Fluglinie LOT (Berliner Jargon: „Landet och in Tempelhof“) nach Westberlin. Ein ziviles US- Gericht verurteilt Tiede zu neun Monaten Gefängnis, Ingrid Ruske wird frei gesprochen. Der Westdeutsche Horst Fischer brummt 27 Monate in Hohenschönhausen ab, bevor er freigekauft wird. Ingrid und Horst, der während seiner Haft zwei Schlaganfälle erleidet, heiraten 1985. Ihre Ehe aber zerbricht, Fischer stirbt 2006. Die Geschichte blieb lange unentdeckt, bis sie von RTL inszeniert wurde: Thomas Jauch führte bei dem Film nach einem Drehbuch von Sylke Rene Meyer und Timo Berndt Regie.

Doch der Film, kritisiert Hauptakteur Tiede, heute 64 Jahre alt, sei „nicht authentisch“. „In der Handlung wird nicht deutlich, dass ich allein die Maschine entführt habe“, berichtet er. „Es wird so getan, als hätten Ingrid und ich gemeinsam das Flugzeug gekapert.“ Tiede bemängelt außerdem, dass er - anders als es im Film erzählt wird - nicht mit Ruske im Café Moskau zusammengearbeitet habe. Aus der Luft gegriffen sei auch, dass Ingrid Ruske nach der Landung in Tempelhof zunächst im Rückreisebus nach Ostberlin gesessen habe und dann in einer dramatischen Aktion am Checkpoint Charlie von Bord sprang.

Unrealistisch, fährt Tiede fort, sei die Story, er habe von einer großen Boulevardzeitung kurz nach Entführung Geld genommen, um seine Story zu verkaufen. „Völliger Blödsinn“, sagt er dazu. Heute dagegen habe er mit „mehreren Medien“ Verträge geschlossen, die ihn für seine Auskünfte zu der Geschichte seines Lebens entlohnen. RTL hat seinen Teil dazu beigetragen: Tiede spielt in einer kleinen Nebenrolle den Schaffner, der den Westdeutschen Horst Fischer während der Fahrt durch die DDR kontrolliert. Im Film verpasst RTL den Hauptakteuren andere Namen, die realen Vorbilder sind aber klar zu erkennen. Die Besetzung ist gut: Hendrik Duryn mimt Tiede, Oliver Mommsen spielt Horst Fischer, Sophie von Kessel ist Ingrid Ruske.

Wahrheit hin, Wahrheit her: So realistisch der Einstieg in das historische Drama vor allem auch dank der Ausstattung zunächst anmutet, desto unwirklicher wird es gegen Ende: Von den US-Militärs werden die Entführten geradezu herzlich und mit väterlicher Fürsorge empfangen. 50 Passagiere waren damals an Bord der Verkehrsmaschine, neun wollten lediglich im Westen bleiben, der Rest bestieg einen Autobus, der noch am 30. August mit ihnen die Rückreise in die DDR antrat. Im Film hingegen verlassen die meisten jubelnd die Tupolew. Und ob jemals ein US-Bus am Checkpoint Charlie wieder rückwärts zurücksetzte und dabei mit dem Heck eine Sperre durchbrach?

Hauptdarsteller Duryn ist einer der wenigen „Ossis“ am Set gewesen. „Etwas schräg“ fand der 42-Jährige, dass einige Ostberliner Motive in Köln und Umgebung gefunden wurden. Zum Beispiel auch das Café Moskau, das als Original weiterhin in Berlin existiert. Oder der Danziger Markt und der Bahnhof Danzig. Die bis heute vorherrschende Vorstellung, der Osten sei nur grau gewesen, finde er belustigend. Genauso wie er als Kind immer geglaubt habe, die Leute in den 20er Jahre seien immer schnell gelaufen und die Natur hätte schwarz-weiß bis sepia-braun ausgesehen. Die Zeitreise war für ihn eine „lebendig gewordene Kindheitserinnerung“.