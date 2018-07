New York (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat vor den Vereinten Nationen für einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat in den nächsten beiden Jahren geworben. Deutschland sei bereit, globale Verantwortung zu übernehmen, sagte Westerwelle vor der UN- Vollversammlung in New York. Ausdrücklich bemühte er sich um die Unterstützung der vielen kleineren Nationen. Die Entscheidung fällt Mitte Oktober.