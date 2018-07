Westerwelle verurteilt Angriff auf Israels Botschaft in Kairo

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat die Erstürmung der israelischen Botschaft durch Demonstranten in Kairo verurteilt. Er erwarte, dass die ägyptischen Behörden den Schutz der Botschaft sicherstellten, hieß es vom Auswärtigen Amt. Eine weitere Eskalation müsse unbedingt vermieden werden. Demonstranten hatten in der Nacht zum Samstag Teile des Hochhauses gestürmt, in dem die israelische Botschaft in Kairo untergebracht ist. Dabei wurden mindestens 440 Menschen verletzt.