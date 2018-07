Westerwelle: Debatte über mehr Truppen verfrüht

Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hält eine Debatte über eine Aufstockung der Bundeswehrtruppen in Afghanistan zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. Das sei vor der internationalen Afghanistan-Konferenz am 28. Januar in London „weder sinnvoll noch angebracht“, sagte Westerwelle. Auch die US-Regierung erwarte vorher keine Antwort. Präsident Barack Obama hatte zuvor die Entsendung von zusätzlich 30 000 US-Soldaten nach Afghanistan angekündigt. Bereits im Sommer 2011 soll dann aber der Rückzug beginnen.