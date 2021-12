Westallgäuer Ärzte angesichts Wangener Klinikpläne „fassungslos“

In der Diskussion um die Zukunft des Wangener Krankenhauses meldet sich jetzt auch das Gesundheitsnetz Westallgäu zu Wort. Die Ärztinnen und Ärzte seien angesichts der Pläne des baden-württembergischen Gesundheitsministers „fassungslos“, so der Vorsitzende des GNW Franz-Josef Sauer.

Das Krankenhaus in Wangen leiste einen „unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung auch für den bayerischen Teil des Westallgäus“, schreibt das GNW in einem offenen Brief an den baden-württembergischen Gesundheitsminister Manfred Lucha.

Wie berichtet, gibt es Überlegungen, mehrere Hauptabteilungen der Wangener Klinik zu schießen. Auch die Geburtshilfe steht zur Debatte. Im Gegenzug könnte das Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg aufgewertet und das Westallgäuklinikum in Wangen zu einer Fachklinik für Orthopädie umgewandelt werden mit angeschlossener Intensivabteilung – möglicherweise in Kooperation mit den Waldburg-Zeil-Kliniken. Lucha hatte im Ravensburger Kreistag angekündigt, kleinere Kliniken nicht mehr unterstützen zu wollen.

Dr. Friedrich Haag (links) (Foto: Adi Ballerstedt)

Im GNW haben sich die niedergelassenen Ärzte im Westallgäu zusammengeschlossen. Von den Vorstellungen Luchas über die Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft in der Region Bodensee-Oberschwaben haben sie nach eigenen Angaben aus der Zeitung erfahren. Das GNW verweist in einem offenen Brief an den Minister auf die Lage in der Region.

Im oberen Landkreis Lindau „haben wir mit der Rotkreuzklinik Lindenberg unser lokales Referenzkrankenhaus und sind sehr zufrieden, dass dessen Träger, die Schwesternschaft vom Bayerischen Roten Kreuz, fest hinter dem Krankenhaus steht“, heißt es in dem Schreiben. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Westallgäuer Patientinnen und Patienten werde aber auch im Westallgäu-Klinikum in Wangen versorgt. Es gehe in erster Linie für schwangere Frauen um die geburtshilfliche Hauptabteilung, die einen guten Ruf habe.

Dr. Franz-Josef Sauer (Foto: Daniel Boscariol)

Das GNW nennt aber auch noch andere Bereiche, die für Patienten aus der Region sehr wichtig sind, beispielsweise Verfahren der Schilddrüsen- und Adipositaschirurgie, hoch spezialisierte Ultraschall-Diagnostik in der Inneren Medizin oder die Therapie chronischer Schmerzen in der Anästhesie. „Für die Patientinnen und Patienten aus unserer Region sind die Diagnostik- und Therapieangebote des Krankenhauses in Wangen äußerst wichtig“, fassen die Mediziner die Lage in ihrem Brief an den Minister zusammen. Gleichzeitig bitten sie Lucha, die Pläne für das Westallgäu-Klinikum nochmals zu überdenken.