Wertvolle Spenden für die Lindauer Ukrainehilfe

Lindau - „Wir verschenken feine selbstgebackene Kuchen und nehmen dafür gerne eine Spende!“ – so lautete die Idee der Hilfsorganisation „Lindau hilft“ auf dem Samstagsmarkt am 18. Juni. Über 50 Kuchen konnte die Gruppe von privaten Kuchenbäckerinnen und -bäckern organisieren und am eigenen Stand anbieten. Mit toller Unterstützung der GWG Lindau und Ralf Eisenhut vom Bodolzer Dorfstüble.

Mit viel Freude und Einsatz verteilten die Helferinnen und Helfer Kuchen und erzählten vom Anliegen von „Lindau hilft“: Dringend benötigte Hilfsgüter in die ukrainische Gemeinde Irshava zu liefern. Mit Erfolg: 1850 Euro füllten am Ende des Tages die Kasse. Vielen Dank an alle, die geholfen, gebacken, gegessen und gespendet haben. Es war ein toller Tag mit allen.

Mit den Spendeneinnahmen der Kuchen-Aktion kann die Gruppe wieder vielen Kindern und Familien in der Ukraine helfen. Aktuell werden dringend Medikamente, Lebensmittel und speziell Malsachen für Kinder benötigt. Der nächste Transport von Hilfsgütern findet Anfang Juli statt. Wer unterstützen möchte, findet alle Informationen auf www.lindau-hilft.de