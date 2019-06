Wernz landet mit Staffel auf Platz fünf

Gemeinsam mit der Staffel der Deutschen Triathlon Union (DTU) hat der Tuttlinger Triathlet Valentin Wernz am vergangenen Samstag im englischen Nottingham in der World Triathlon Mixed Relay Series (WTS) den fünften Platz belegt.

Mit Lena Meißner, Caroline Pohle und Jonas Schomburg formte Wernz die DTU-Staffel in der World Triathlon Series, der weltweit höchsten Klasse im Triathlon. Bei dem WTS-Rennen ging es um Punkte für die Qualifikation der Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.

Aufgrund von starken Regenfällen und der damit zusammenhängenden zu schlechten Wasserqualität entschieden die Verantwortlichen kurzerhand, den Triathlon als Duathlon auszutragen. Anstelle des Schwimmens mussten die Teilnehmer eineinhalb Kilometer laufen. Bedeutet: Die vier Triathleten einer Staffel mussten somit zunächst eineinhalb Kilometer laufen, sich danach sieben Kilometer auf der Radstrecke beweisen, um schließlich nach einem weiteren Lauf über eineinhalb Kilometer dem nächsten Staffelläufer zu übergeben.

Im deutschen Team startete Meißner zuerst, erkämpfte sich einen Platz im Mittelfeld und übergab an siebter Position dem Tuttlinger Valentin Wernz, der die Verfolgung aufnahm. „Beim ersten Lauf konnte ich relativ schnell die Lücke zur ersten großen Gruppe schließen“, sagte Wernz unserer Zeitung. Beim Radfahren behauptete sich der 24-Jährige in der Gruppe, ehe er erneut in die Laufschuhe wechselte. Mit einem starken zweiten Lauf machte er weitere Plätze gut und schickte auf Position zwei seine Teamkollegin Caroline Pohle ins Rennen. Schließlich beendete Jonas Schomburg das Rennen für die DTU-Staffel und überquerte die Ziellinie auf Platz fünf.

„Der fünfte Platz ist für uns ein gutes Ergebnis. Es war ein guter Test und für uns als Team nochmals eine gute Leistung. Mit meiner persönlichen Leistung bin ich zufrieden, vor allem das Laufen war richtig gut“, lautete das Fazit von Wernz. Da das Rennen als Duathlon ausgetragen wurde, gab es dafür nur 75 Prozent der Punkte für die Qualifikation der Olympischen Spiele. Diesbezüglich war der Wettbewerb in Nottingham nicht ausschlaggebend.

Für Valentin Wernz steht der nächste Wettkampf bereits in den Startlöchern, denn am Sonntag, 23. Juni, nimmt er beim Weltcup im belgischen Antwerpen teil – dieses Mal als Einzelstarter.