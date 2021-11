Werkrealschule und Badesee sind Themen

Der Gemeinderat Ummendorf befasst sich in der Sitzung am Montag, 29. November, mit der Zukunft der Werkrealschule in Ummendorf.

Beginn ist um 19 Uhr im Saal der Gemeindehalle Ummendorf.

Überdies soll die Einrichtung einer Projektgruppe zum künftigen Betrieb des Badesees beschlossen werden. Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 wird beraten und es geht um die Wasser- und die Abwassergebühren.

Für das Gemeindehaus in der Bachstraße sind Gewerke zu vergeben, außerdem ein Auftrag zum Thema Breitbandausbau mithilfe des Weiße-Flecken-Förderprogramms. Zu den weiteren Themen gehören unter anderem Baugesuche.