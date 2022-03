Werk und Wirken von Jacqueline de Jong

Ravensburg (sz) - Im Rahmen der großen Einzelausstellung von Jacqueline de Jong im Kunstmuseum Ravensburg referiert am Mittwoch, 6. April, um 18 Uhr Axel Heil, Künstler, Kurator und Professor für Experimentelle Transferverfahren an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Jacqueline de Jong entwickelte Mitte der 1960er-Jahre in Paris ihre ersten furiosen Bilderfolge, die „Accidental Paintings“ und „Suicidal Paintings“. Axel Heil führt in seinem Vortrag in einem Zickzack-Parcours durch die Paradoxien der „Gesellschaft des Spektakels“. Heil, so die Pressemitteilung weiter, ist Co-Kurator der Ausstellung und verfolgt das Werk und Wirken der niederländischen Künstlerin seit über 30 Jahren. Der eintritt kostet fünf Euro, Jugendliche bis 18 Jahre und Studierende haben freien Eintritt. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 0751/82810 (zu den Öffnungszeiten) oder per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de