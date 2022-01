WeRas erster Umzug

Menschen, die Erledigungen gerne mit dem Rad machen oder einfach schon immer mal ein Lastenrad ausprobieren wollten, haben nun die Möglichkeit, beim Nahversorger „Arslans Lebensmittel“ ein Lastenrad auszuleihen. Es handelt sich dabei um ein Modell der Firma Riese&Müller, das vorher an der PH Weingarten verliehen wurde, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Rad bietet in einer Transportbox auch Platz für zwei Kinder. Der Verleih ist sehr einfach. „Interessierte registrieren sich lediglich auf unserer Webseite und buchen dann zu ihrem Wunschtermin das Fahrrad. Das Lastenrad kann für bis zu vier Tage kostenlos ausgeliehen und während der Öffnungszeiten des Ladens abgeholt und zurückgebracht werden,“ erklärt Ute auf der Brücken, die das WeRa Projekt beim BUND Ravensburg-Weingarten betreut. Bei der Ausleihe muss lediglich ein Personalausweis vorgelegt werden, dann kann man mit dem Lastenrad losradeln. Weitere Informationen unter: www.wera-lastenrad.de.