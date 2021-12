Wer zum Weihnachtsgottesdienst will, muss sich anmelden

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Heiligen Nacht. Und weil auch dieses Christfest wie schon im vergangenen Jahr unter Pandemiebedingungen abgehalten wird, müssen sich Gottesdienstbesucherinnen und -besucher im Vorfeld anmelden. Spontan in der Kirche aufzutauchen, das geht heuer nicht. Einige besonders beliebte Messen sind bereits „ausgebucht“.

Natürlich wird die evangelische Kirchengemeinde Laichingen auch in diesem Jahr das Wunder der Heiligen Nacht feiern. Diese Gottesdienste stehen unter dem Motto „Anders als gedacht – Sternstunde Weihnachten“. Sie sollen Oasen der Hoffnung und des Lichtes sein in dieser für viele Menschen so schwierigen und frustrierenden Zeit. Es ist eben alles anders als lange gedacht in diesem Jahr, als man überzeugt war, die schwierigen Corona-Zeiten liegen hinter uns. So kann gerade 2021 das Weihnachts-Evangelium viele ermutigen: Denn vor 2000 Jahren war auch alles anders als gedacht, und es war und bleibt zugleich doch und unwiderruflich die Sternstunde Gottes. Sein Sohn kommt zu den Menschen, er kommt hinein in eine Welt mit viel Frust, Dunkel und Streit.

Alle Kurzgottesdienste, die jeweils etwa 30 Minuten dauern, finden wieder im weihnachtlich geschmückten Kirchgarten statt. Der Posauenchor, in manchen Gottesdiensten auch eine kleine Band, begleiten die gemeinsamen Lieder. Am Ende gibt es für alle ein Weihnachtslicht mit auf den Weg.

Keine Anmeldung ab dem 25. Dezember nötig bei den Evangelischen

Eine Anmeldung unter kglaichingen.church-events.de/ oder telefonisch im Gemeindebüro unter der 07333/5121 ist notwendig für die Gottesdienste am Heiligabend. Die Familiengottesdienste mit Krippenspiel an Heiligabend um 16 und 17 Uhr sind bereits ausgebucht. Plätze gibt es noch in den Gottesdiensten um 18, 21 und 22 Uhr. Jeweils 20 Minuten vor Beginn ist Einlass. Es gilt eine durchgängige Maskenpflicht und zwischen den Haushalten werden große Abstände eingehalten. Die Gottesdienste werden stehend gefeiert, Hocker stehen zur Verfügung für die, die nicht so lange stehen können.

Über die Feiertage wird die weihnachtliche Dekoration in der Kirchenburg weiter aufgebaut sein. Die wunderschönen Weihnachtsszenen der „Fenster in den Advent“ sind beim AlbanPlus bereits jetzt und noch länger aufgebaut und abends auch beleuchtet

Weitere feierliche Gottesdienste sind dann in der Kirche am 25. und 26. Dezember jeweils um 10 Uhr, am 31. Dezember um 17.30 Uhr und 19 Uhr (mit Abendmahl) zum Jahresabschluss und am 2. Januar um 10 Uhr.

Katholische bitte um telefonische Anmeldung

Auch bei den Gottesdiensten der katholischen Seelsorgeeinheit Laichinger Alb bestehen durchgängig Maskenpflicht und Abstandsgebot, die Daten der Besucher werden erfasst und die Hände müssen desinfiziert werden. Immerhin: Bei Gottesdiensten im Freien dürfen die Masken abgenommen werden, weil dort ausreichend Raum für Abstände vorhanden ist, sagt Pfarrer Karl Enderle.

Pfarrer Enderle erklärt: „Eine Anmeldung zu den einzelnen Gottesdiensten ist zwingend erforderlich und zwar ausschließlich telefonisch unter der Nummer 07333 / 5412 im Westerheimer Pfarrhaus oder im Pfarramt Laichingen zu den Öffnungszeiten bei Ingeborg Slavik unter der Nummer 07333 / 6800.“ Kurzfristige Absagen können aber per E-Mail erfolgen an die Adresse petra.leigers@drs.de

Der Terminkalender des Pfarrhausteams ist dieser Tage voll. Und einige der vielen Gottesdienste sind bereits jetzt „ausgebucht“: So ist die Kapazitätsgrenze erreicht für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember um 8.30 Uhr in der Westerheimer Christkönig-Kirche und auch für den Westerheimer Familiengottesdienst am 26. Dezember um 10.30 Uhr in Christkönig.

Gottesdienste an der frischen Luft ohne „Zugangsbeschränkung“

Keine Teilnamebeschränkung gibt es hingegen bei der Westerheimer Waldweihnacht am Heilig Abend oder bei der Waldweihnacht in Berghülen am 23. Dezember.

Die Waldweihnacht am Westerheimer Skilift Halde um 24. Dezember um 16.30 Uhr findet heuer dort im zweiten Jahr statt. Enderle erklärt: „Das ist ein weitläufiges Gelände, auf dem sich die Familien in gutem Abstand positionieren und den Gottesdienst feiern können.“

Thematisch werden fünf Stationen durchgespielt, welche die Geschichte der Heiligen Nacht anhand von Menschen, Tieren und Pflanzen verdeutlichen. Diese fünf Stationen erlaufen kann man bei der Waldweihnacht in Berghülen am Donnerstag, 23. Dezember. Die rund 1,3 Kilometer kurze Wanderung startet um 17 Uhr am Parkplatz Gewann „Asang“, der Weg dorthin ist ab der katholischen Kirche St. Laurentius Berghülen ausgeschildert. Die Teilnehmenden sollten Taschenlampen mitbringen.

In der Zeit „zwischen den Jahren“ sind die Pfarrbüros der katholischen Seelsorgeeinheit Laichinger Alb geschlossen. Um alles in dieser Zeit Anfallende kümmert sich das Pfarrhausteam, das aus Karl Enderle und Pfarrhausfrau Petra Leigers besteht. Die Telefone sollten umgeleitet sein. Ansonsten ist das Pfarrhaus erreichbar unter 07333 / 5412.