Nach einer fulminanten Deutschlandpremiere und innerhalb von wenigen Tagen ausverkauften Hallen legen Pizzera & Jaus nach. Die mehrfachen Amadeus Award-Gewinner unter anderem den Award „Live-Act des Jahres“ kommen erneut nach Deutschland. Mit im Gepäck haben sie ihr Album „Wer nicht fühlen will, muss hören“.

Das Musikkabarett Duo Pizzera & Jaus füllt in Österreich seit 2017 die Hallen. Über 180 000 Tickets wurden innerhalb von zwei Jahren verkauft, ein Amadeus für „Live-Act des Jahres“ war dann nur mehr Formsache. Doch nicht nur auf der Bühne begeistern sie die Massen. Ihre Songs, bewusst im Österreichischen Dialekt gehalten, sind regelmässig in den Charts. „Jedermann“, war insgesamt 40 Wochen in den Charts in Österreich, einige Wochen davon auch auf Platz eins. Der Folgesong „Eine ins Leben“ ist ebenso ein Chartstürmer und wurde von den Ö3-Hörern auf Platzvier4 in „Der Song meines Lebens“ gewählt.

Am 13. April haben Pizzera & Jaus ihren Auftritt in der Big Box in Kempten. Karten gibt es in vielen bekannten Vorverkaufsstellen, auch bei der Schwäbischen Zeitung.