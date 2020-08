Wer laut ist, will seine Mitmenschen belästigen

Franz Sprinz betrieb eine Drogerie in Friedrichshafen. Sein Vater hatte das Geschäft in der Wilhelmstraße 13 gegründet, und im Jahr 1958 hatte er es von seiner Mutter übernommen. Fragen nach seinem Vorleben wurden offenbar nicht gestellt. Auch nicht nach seinem Tod 1975, im Alter von 71 Jahren. Sonst wäre heute in Friedrichshafen bekannt, dass Franz Sprinz ein verurteilter NS-Täter war. In seiner Funktion als Leiter der Staatspolizeistelle von Köln war er für die Deportation von mindestens 8500 Juden verantwortlich.