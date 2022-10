Wer gewinnt die „Alpaka-Show“ in Ulm?

Ulm (sz) - Rund 160 Alpakas kommen am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, in die Halle 3 der Messe Ulm. International zertifizierte Richter bewerten die Tiere nach Körperbau, Faserqualität und ihrem Auftreten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dies geschieht getrennt nach Stute und Hengsten in verschiedenen Farbkategorien und – innerhalb der Farben – in Altersklassen. Da Tiere aus ganz Deutschland in diesem Wettbewerb antreten, hat dieser Titel laut Veranstalter vom Verein Alpaca Association eine durchaus (werbe-)wirksame Bedeutung für den Züchter, aus dessen Stall das Tier kommt.

Zusätzlich zum Wettbewerb sind zahlreiche Aussteller in der Halle, um Produkte rund um Alpakas zu zeigen und zu verkaufen. Die Öffnungszeiten der „Alpaka-Show“ sind am Samstag von 11 bis 17.30 Uhr, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder.