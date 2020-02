Naturbettsystem Relax 2000

Wer dauerhaft schlecht oder zu wenig schläft, beeinträchtigt seine Lebensqualität und strapaziert seine Gesundheit. Die Herausforderungen des Alltags einerseits sowie belastende Umwelteinflüsse andererseits lassen dem gesunden, erholsamen Schlaf zusehends mehr Bedeutung zukommen.

„Allein schon der Umstand, dass wir rund ein Drittel unserer Lebenszeit schlafend verbringen“, erklärt Karl Gobs, Inhaber der Schreinerei Gobs und Experte für gesundes Schlafen, „zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Gesunder Schlaf steigert unsere Leistungsfähigkeit, unsere Vitalität und unser Wohlbefinden – und damit unsere Lebensqualität.“

Herr Gobs empfiehlt daher: „Holen Sie sich mehr Natur ins Schlafzimmer! Denn wer gesund schläft, hat mehr vom Leben.“ Mit dem innovativen Bettsystem Relax 2000 des Naturbettenherstellers RELAX Natürlich Wohnen GmbH dominiert die Natur den Schlafbereich und sorgt dank optimaler Ergonomie fortan für natürlichen, erholsamen Schlaf. Das Bettsystem Relax 2000 ist vollkommen metallfrei, das verwendete Holz unbehandelt und aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das einzigartige Bettsystem wird wahlweise in Buchen- oder Zirbenholz gefertigt.

Kernstück des Relax 2000 ist das innovative „Tellersystem“ mit seinen einzigartigen Spezialfederkörpern1, von denen sich jeder einzelne perfekt der Schlafposition, den Bewegungen und der Körperform anpasst. Dank dieser optimalen Ergonomie wird die Wirbelsäule perfekt entlastet, auch Schulter-, Nacken- und Beckenbereich sowie die Bandscheiben werden entspannt. Zigtausende begeisterte Benutzer eines Relax 2000 Bettsystems haben so ihre Schlaf- und damit auch ihre Lebensqualität maßgeblich gesteigert.

„Schlaf ist die wichtigste Regenerationsphase für Körper und Geist“, weiß Herr Gobs aus jahrelanger Erfahrung. „Je mehr negativen Belastungen wir in dieser Phase ausgesetzt sind – etwa durch Elektrosmog oder Erdstrahlen, aber auch durch schadstoffhaltige synthetische Rohstoffe in Bett, Matratze, Bettsystem oder Kissen und Bezügen –, desto weniger können sich Körper und Geist erholen. Mit einem Relax 2000 Bettsystem holt man sich die Natur ins Schlafzimmer zurück und legt damit die Basis für eine Oase des gesunden Schlafs.“

„Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch auf der Messe BAUPLUS in Biberach vom 29. Februar bis 01. März 2020 über alle Vorzüge des Bettsystems Relax 2000“, lädt Karl Gobs alle Natur- und Gesundheitsinteressierten zu sich ein. „Überzeugen Sie sich persönlich davon, was Natur im Schlafzimmer bedeutet, und erfahren Sie bei einem Probeliegen, wie Relax 2000 dank seiner perfekten Ergonomie Ihren Schlafkomfort und damit Ihre Lebensqualität steigern kann.“ Mehr Infos unter www.schreinerei-gobs.de.