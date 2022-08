Wer einen Termin beim Einwohnermeldeamt will, braucht Geduld

Laupheim - Wer derzeit einen neuen Pass beantragen möchte oder sonstige Anliegen an die Stadtverwaltung hat, braucht einen langen Atem: Die Termine für den Bürgerservice in Laupheim sind auf Wochen hinaus ausgebucht. Das kann für manche Menschen ein Problem darstellen. Zum Beispiel, wenn noch kurz vor dem Urlaub ein Ausweisdokument benötigt wird.

Turnschuhe, Unterwäsche, Strandkleidung, Zahnputzzeug und ein schönes Buch: Bis der Koffer für eine Reise gepackt ist, gibt es so einiges, an das man denken muss. Wohl dem, der rechtzeitig daran denkt, die Gültigkeitsdauer von Personalausweis oder Reisepass zu überprüfen! Und zwar am besten schon ein paar Monate vor dem Urlaub. Was passiert, wenn man zu spät dran ist, hat Meike Pfeil aus Laupheim in diesem Sommer am eigenen Leib erfahren müssen.

Es klappt nicht mit dem „schnellen Termin“

Doch der Reihe nach: An Pfingsten will Familie Pfeil – Mutter, Vater und die beiden Töchter im Alter von sieben und neun Jahren – in den Urlaub fahren. „Im vergangenen Jahr habe ich für die Kinder neue Reisepässe anfertigen lassen“, erzählt Meike Pfeil. „Damals hat man mir schon gesagt, dass die Dokumente nur ein Jahr lang gültig sind.“ Also steht knapp zwei Wochen vor der Reise der Gang ins Rathaus Laupheim an, um die Pässe verlängern zu lassen. „Das geht ja ganz schnell“, denkt Pfeil. „Da muss ja nur ein Kleber drauf mit dem Verlängerungsdatum.“

Falsch gedacht. Denn als Meike Pfeil online einen Termin beim Bürgerservice buchen will, gibt es das nächste freie Zeitfenster erst am 18. Juli. Viel zu spät, denn die Reise soll am 4. Juni schon beginnen. „Ich dachte dann, dass es bei telefonischer Rücksprache sicher auch einen schnelleren Termin gibt, weil das Ganze ja nicht lange dauert“, erinnert sich die Lehrerin. Von wegen: Als sie Ende Mai bei der Stadt anruft, kann man ihr nicht weiterhelfen. „Es hieß, dass immer wieder kurzfristig neue Termine eingestellt werden, aber die Kinder müssen ja mit. Morgens sind sie aber in der Schule – und für berufstätige Eltern sind kurzfristige Termine eben auch nicht so einfach planbar.“

Sehr starke Nachfrage nach Pass-Dokumenten

Da die Pässe der Kinder am Beginn der Reise noch gültig sind und das Urlaubsziel in der EU liegt und mit dem Auto erreicht werden kann, riskieren die Pfeils die Fahrt auch ohne neue Dokumente, und alles geht gut.

Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, warum es derzeit zu solch langen Wartezeiten beim Einwohnermeldeamt kommt, teilt die Stadtverwaltung mit, dass es hierfür mehrere Gründe gäbe. „Was sich ganz massiv auswirkt, ist die seit Monaten sehr starke Nachfrage nach Pass-Dokumenten“, heißt es vonseiten der städtischen Pressestelle. „Nachdem es pandemiebedingt nicht möglich war, gänzlich frei zu reisen, wollen viele den Sommer nutzen, um wieder die Koffer zu packen.“ Das Einwohnermeldeamt habe im vergangenen halben Jahr mehr Pässe bearbeitet als in den vorangegangenen zwei Jahren zusammen.

Dazu kommt, dass es in letzter Zeit einen personellen Engpass im Einwohnermeldeamt und auch in der Ortsverwaltung Baustetten gab. „Diesbezüglich wird sich die Situation in den nächsten Wochen verbessern“, verspricht die Stadt. Ein weiterer Aspekt, der sich auswirkt, sei, dass einige Bürger über das Terminvergabe-System mehrere Termine als Alternativoptionen buchen würden. So werden mehrere Termine blockiert, obwohl nur einer benötigt wird. „Dies passiert nicht häufig“, so die Pressestelle, „trägt jedoch auch dazu bei, dass sich Wartezeiten verlängern.

Oftmals gibt’s noch kurzfristige Termine

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass es des Öfteren auch sehr kurzfristig noch Termine im Einwohnermeldeamt gibt. „So lohnt sich ein Blick morgens um 8 Uhr auf das Terminvergabe-System, da zu diesem Zeitpunkt mögliche freie Zeitfenster für den Tag veröffentlicht werden“, heißt es. Hier ist dann natürlich Flexibilität gefragt.

Grundsätzlich sei die Umstellung auf das Terminbuchungs-System im Zuge der Digitalisierung schon vor der Pandemie angestrebt worden, um die Arbeitsabläufe im Einwohnermeldeamt zu optimieren. „Das System hat sich grundsätzlich gut bewährt und daran wird auch festgehalten“, versichert die Verwaltung. Denn das Feedback von Bürgerseite sei „generell positiv“, da bei einem fest gebuchten Termin keine lange Wartezeit vor Ort anfällt.

Personalausweis statt Kinderreisepass

Zurück zu Meike Pfeil. Sie nimmt ihren vor dem Urlaub gebuchten Termin beim Einwohnermeldeamt im Juli wahr. Verlängern lassen kann sie die Pässe nun aber nicht mehr, da sie bereits abgelaufen sind. „Ich hätte neue Pässe beantragen müssen, die dann wiederum nur ein Jahr lang gültig wären“, sagt sie. Die sehr nette städtische Mitarbeiterin habe ihr den Tipp gegeben, für die Kinder Personalausweise zu beantragen. Diese sind zwar mit 22,80 Euro pro Stück um einiges teurer als Kinderreisepässe, die lediglich 13 Euro kosten. „Aber die Personalausweise sind dafür auch ganze sechs Jahre gültig“, erläutert die Laupheimerin, die diese Option wahrnimmt. Sollte die Familie allerdings eine Reise in ein Land außerhalb der EU planen – dazu gehört seit dem „Brexit“ auch Großbritannien –, brauchen die Kinder doch Reisepässe.

Damit es anderen Mitmenschen nicht genauso ergeht wie ihr, möchte Meike Pfeil darauf aufmerksam zu machen, dass es derzeit einen langen Atem braucht, um einen Termin bei der Stadtverwaltung zu ergattern. „Ich hätte ja auch viel früher daran denken müssen, die Pässe verlängern zu lassen“, räumt sie ein. Andererseits: „Wer denkt bei Dokumenten, die nur ein Jahr gültig sind, schon mehrere Monate im Voraus daran?“ Vor allem, wenn die Bearbeitung letztendlich dann nur wenige Minuten dauere.

„Die Wartezeiten sind derzeit schon sehr lang“, sagt die zweifache Mutter. Dennoch bringt sie Verständnis dafür auf, dass die derzeitige Situation im Rathaus angespannt ist. „Mit diesem Problem steht Laupheim ja nicht alleine da“, weiß sie. „Amtstermine sind aktuell so schwierig zu bekommen wie Arzttermine.“

Einen Wunsch hätte Meike Pfeil für die Zukunft: „Wenn es die personelle Situation der Stadt wieder erlaubt, wäre es klasse, wenn man doch einmal pro Woche einen offenen Termin für alle einrichten könnte, die dringende Angelegenheiten haben.“