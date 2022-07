Wer Bergführung bestellt ...

Obermaiselstein oder Untermaiselstein? Balderschwang, Ofterschwang oder Bolsterlang? Wo genau er urlauben wird, wissen nur ranghohe Genossen und ein paar Eingeweihte. Sicher aber ist, dass Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst von diesem Dienstag an wieder ein paar Tage im Allgäu verbringen werden. Bereits vergangenes Jahr hatte der Bundeskanzler es in Nesselwang versucht, als die Jahrhundertflut dem fröhlichen Wandern ein jähes Ende setzte. Nun also der neuerliche Anlauf – und von einer kleinen Hitzewelle werden sich der Kanzler und seine Gattin gewiss nicht am Aufstieg hindern lassen.

Interessant wäre zu wissen, welche Wege der Vorsteher der kunterbunten Ampel-Koalition einschlagen wird. Gewiss ist, dass Scholz das politische Berlin zwar hinter sich lässt, aber auch im Allgäu dem Allgegenwärtigen nicht entkommen kann: egal ob im Garten seines Hotels, im Tal oder links und rechts des Wegesrandes – alles grün. Die Pfade zum Gipfel sind unterschiedlich schwer und entsprechend markiert. Blaue Wege würde er niemals beschreiten: politisch ohnehin nicht und im Gebirge sind sie eher was für Schwindelfreie. Da müsste er ja Bergführung bestellen. Rot steht für eine sozi-gerechte Bergwanderung – mit steileren Passagen und unbefestigten Wegen. Dass ausgerechnet Gelb, die Farbe der Dauernörgler-FDP, kinderleichte Strecken kennzeichnet, dürfte ihm wie ein schlechter Witz vorkommen. Aber egal, oben angekommen erwartet ihn eh stets ein Gipfelkreuz. Mit schönen Grüßen von Markus Söder. Die CSU weiß eben, ihre Reviere zu markieren. (jos)