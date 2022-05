Wenn Rapagogen begeistern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bergatreute - Zwei Tage lang stand der „FanVan“ der Rapagogen Tobias und Phillip vom Team „Who am I“ in vor der Turnhalle in Bergatreute. Die coolen Mannheimer Jungs, Sozialarbeiter und Rapper von Beruf, waren der Einladung von Respekt Coach Fatma Walther (CJD) und der Schulsozialarbeiterin Sarah Schuler gefolgt und veranstalteten mit einer bunt gemischten Gruppe Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 3 bis 9 einen tollen Workshop. Die beiden Jungs begeisterten die Kinder von Anfang bis Ende, sei es bei der Themenfindung für den 4vierstrophigen Rap, beim Verfassen der eigenen Zeilen und ganz im Besonderen im „Tonstudio“ bei der Aufnahme. Zu diesem wurde kurzerhand der Nebenraum des Bürgersaals umfunktioniert.

Die bunt zusammengewürfelte, aber sehr homogene Gruppe aus 19 Schülern und Schülerinnen unterstützte sich von Anfang bis Ende, sei es bei kreativen Blockaden, bei der Findung des eigenen Beats oder wenn es darum ging, das Mikro in die Hand zu nehmen.

Die wenigsten, der von der Schulsozialarbeiterin zum Workshop eingeladenen Kinder, waren bereits Rap-affin. Dennoch ließen sich alle sofort ein auf das Projekt und so wummerte die zwei Tage im Hintergrund stets der für den gemeinsamen Rap gewählte Beat. Eine Tatsache, die für den nötigen Groove und immer gute Laune sorgte.

Einleitend in die zwei Workshop-Tage stellte Phillip die Frage, was die Kinder beschäftige und bat darum, dass jede/r Teilnehmer/in ein Stichwort gibt. Von Krieg, über Fußball bis hin zu Streit mit der Familie war alles dabei. Der letztliche Rap umfasst die Bereiche Cybermobbing, Verrat, Schule und Liebeskummer und wird nun von den Rapagogen professionell in Form und in die Schlussfassung gebracht. Hoffentlich nach den Pfingstferien kann er dann an einem Freitag über den Schulhof wummern und immer wieder angehört werden. Es ist Tolles mit Tiefgang entstanden und wir freuen uns darauf!

Danke an das Respect Coach-Programm und Frau Walther, die uns diesen Workshop möglich gemacht und den Kindern die Möglichkeit gegeben haben zu erleben, was alles Tolles in ihnen steckt!