Wenn in der Kirche Tango getanzt wird

Die Gottesdienste finden statt am Freitag, 29. April um 19 Uhr in der Klosterkirche Königsbronn; am Samstag, 30 April um 19.00 Uhr Marienkirche in Aalen und am Sonntag, 1. Mai um 9.30 in der Heidenheimer Christuskirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstlerinnen und Künstler wird gebeten.

Aalen - Tango in der Kirche? Eine ungewöhnliche Kombination? Nicht unbedingt, sagt Benedikt Krappmann. „Es gibt im Tango die Elemente Führen und Folgen. Das kann man aufs Leben übertragen. Und das wollten wir in die Kirche bringen“, erklärt der Tanzlehrer, der zusammen mit seiner Tanzpartnerin schon vor einigen Jahren in Ludwigsburg Tangogottesdienste getanzt hat; das Vorbild der jetzigen Veranstaltungen in unserer Region. Denn in Aalen, Heidenheim und Königsbronn finden am kommenden Wochenende drei Gottesdienste dieser Art statt.

Pfarrer Christoph Burgenmeister war damals zufällig in Ludwigsburg und hat Benedikt Krappmann und Liane Schieferstein tanzen sehen. Im Jahr 2017 veranstaltet er mit seinem Team zum 500-jährigen Reformationsjubiläum zum ersten Mal in der Region einen Tangogottesdienst. Das Tanzpaar aus Ludwigsburg ist dabei. „Das war die Initialzündung, ein großes Highlight im Heidenheimer Bezirk“, erzählt Burgenmeister. Ein Jahr später folgt „Maria und Josef auf dem Weg zur Krippe“. Diesmal weitet man die Veranstaltung auf Heidenheim aus.

Mit der dritten Reihe „Maria Magdalena“, die corona-bedingt mehrmals verschoben werden musste, ist nun erstmal auch Aalen dabei. Geschrieben haben das Stück Lena Bast und Christoph Burgenmeister. Dass es zwei Autoren gibt, ist kein Zufall. „Es geht auch im Stück um entgegengesetzte Persönlichkeiten, um Führen und Folgen, um Mann und Frau, um Gegensätze, die sich austarieren“, erklärt Christoph Burgenmeister.

Für Maria Magdalena haben sich die Verantwortlichen entschieden, da das Thema gut zu Ostern passe. Die Heilung von den sieben Dämonen, eine spannende Beziehung zwischen Maria Magdalena und Jesus sowie Martha, Marias anderer Schwester machten den Stoff so spannend, erläutert Christoph Burgenmeister. „Es war ein Wunschtraum von mir und Lena Bast, Maria Magdalena einmal zum Thema zu machen“, so der Pfarrer.

Und was passiert nun bei einem Tangogottesdienst? „Die beiden Proftänzer Benedikt Krappmann und Liane Schieferstein tanzen drei große Tangotänze. Maria Magdalena wird dann gesprochen und pantomimisch dargestellt“, erklärt Burgenmeister. Am Anfang und Ende folge dann die klassische Gottesdienst- Lithurgie. „Das Ganze ist eine Mischung aus Theater, Tanz und Musik“, so Burgenmeister.

Die Musik stammt von Sigrid Hug am Kontrabass, Man Pfeiffer am Akkordeon und Ulrike Balle-Grünbaum an der Orgel. Die Liturgie in Aalen gestaltet Jugendreferent Martin Kronberger.

Und wie ist es in der Kirche zu tanzen? Das sagt Benedikt Krappmann: „Das hat immer etwas Erhebendes, weil in diesem Raum schon spirituell gearbeitet wurde. Und es ist jedes Mal eine wunderschöne Herausforderung.“