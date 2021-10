Wenn Erschöpfung den Alltag bestimmt

Im Bodenseekreis zählt die AOK Bodensee-Oberschwaben derzeit 125 Menschen, die am chronischen Fatigue-Syndrom (CFS) leiden. Erfasst wurden AOK-Versicherte, die im Jahr 2020 aufgrund eines CFS ambulant oder stationär behandelt wurden.

„Vier Jahre zuvor wies die Statistik noch 85 Fatigue-Patienten aus“, erklärt Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK, in einer Pressemitteilung. „Das entspricht in den letzten vier Jahren einer durchschnittlichen Zunahme von 9,6 Prozent.“ In der Region Bodensee-Oberschwaben seien es im Jahr 2020 504 betroffene AOK-Versicherte im Vergleich zu 371 im Jahr 2016 gewesen. Mit 378 Versicherten seien Frauen stärker betroffen als Männer (126).

Der Begriff Fatigue kommt aus dem Französischen und bedeutet Müdigkeit oder Erschöpfung. Fatigue kann als Begleiterscheinung chronischer Erkrankungen auftreten, aber auch als eigenständige Erkrankung das Leben stark beeinträchtigen. Die Medizin spricht dann vom chronischen Fatigue-Syndrom (CFS). Betroffene leiden an einer ausgeprägten Erschöpfung nach körperlicher oder mentaler Aktivität, welche die Alltagsaktivitäten einschränkt und über mehrere Monate anhält. Oft geht der Erkrankung eine Infektion, zum Beispiel mit dem Corona-Virus, voraus.

„Das Leben der Betroffenen mit CFS wird durch die permanente, extreme Mattigkeit nachhaltig beeinträchtigt. Die Erschöpfung geht weit über das normale Maß hinaus und führt oft dazu, dass sich die Betroffenen zurückziehen und ihre beruflichen und privaten Aktivitäten zunehmend einschränken“, erläutert Beierl . Wie die AOK weiter mitteilt, ist anzunehmen, dass die Zahl der Patientinnen und Patienten mit CFS weiter stark ansteigt, da die Erkrankung Teil von Long-Covid sein kann. Aktuellen Studien zufolge habe jeder Zehnte, der nur leicht an Covid-19 erkrankt war, ein halbes Jahr später noch Symptome und leidet damit an Long-Covid.

Bislang sind für CFS keine Medikamente zur kausalen Therapie verfügbar, heißt es weiter. Die Behandlung des chronischen Fatigue-Syndroms ziele daher insbesondere darauf ab, Symptome der Erkrankung zu lindern und Überanstrengung zu vermeiden, die zu einer Verschlechterung der Beschwerden führt, sowie Infektionen und andere Ursachen für eine Immunaktivierung zu behandeln. Beierl ergänzt: „Durch symptomatische Therapie, Stressreduktion und Einhalten eines individuell geeigneten Belastungsniveaus kann es bei CFS langfristig zur Besserung kommen. Patienten mit CFS sollten vorrangig ihren Lebensstil der Krankheit anpassen und Belastungsspitzen vermeiden. Dadurch kann auch die Prognose günstig beeinflusst werden.“