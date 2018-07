„Wenn eine Breitbandversorgung gesichert ist, ist der Ärger verflogen“

Der Neujahrempfang der Gemeinde Krauchenwies mit dem Ausblick auf das Jahr 2011 ist vorüber. Alle Stellen im Rathaus sind mit sachkundigem Personal besetzt. Zu aktuellen und langfristigeren Themen wollte die Schwäbische Zeitung von Bürgermeister Jochen Spieß seine Einschätzung erfahren. Mit ihm sprach unser Mitarbeiter Arno Möhl über Denkmalschutz und eine Umgehungsstraße.

Auf dem Weg an den Bodensee müssen viele Autofahrer durch Krauchenwies. Wir sind also bekannt. Könnte man das nicht auch touristisch nutzen?

Das wird doch schon genutzt. Unsere touristischen Anbieter habe ich an einen Tisch geholt. Einen breiten gemeinsamen Nenner zu finden ist schwierig, da bilden wir aber keinen Einzelfall. Ein positives Ergebnis ist unsere neue Seenroute im Rahmen des familienfreundlichen Radwegs. Hier haben sich Kooperationspartner gefunden. Das Konzept wurde bereits auf der CMT in Stuttgart vorgestellt. Wir werden dann sehen, wie das wirkt.

Im Investitionsplan taucht auch für die kommenden Jahre die Position „Umgehungsstraße“ auf. Wie sind hier die Pläne?

Der Gemeinderat hatte entschieden eine Planung zu entwickeln. Das war seinerzeit in der Gemeindehalle Waldhorn richtungweisend. Die Rahmenbedingungen in der Infrastrukturplanung sind in Deutschland aber schwierig. Aber das wird uns in der Öffentlichkeit sowohl in Krauchenwies wie auch in Göggingen 2011 beschäftigen.

Die Bürger von Krauchenwies fühlen sich offenbar gut „regiert“. Nur bei der Erweiterung der Fischzuchtanlage kam seit langem mal so etwas wie Protest zum Vorschein. Wünschen Sie sich ein stärkeres öffentliches Interesse am örtlichen Geschehen?

Im vorliegenden Fall wurde kritisiert, dass eine Erweiterung eigentlich ausgeschlossen war und dieser Konsens einseitig aufgebrochen wurde. Man kann aber nicht für alle Themen die gleiche Resonanz erwarten. Ich bin sicher, dass z.B. zur Rathaussanierung mehr öffentliches Interesse vorhanden ist als Einwohner zur Bürgerversammlung kamen. Rückmeldungen im Vorfeld der Umsetzung eines Vorhabens sind wichtig, deshalb bieten wir Bürgerversammlungen an. Ich nutze gerne auch andere Gesprächsmöglichkeiten, die sich bei den vielen Veranstaltungen leicht ergeben.

Erst das Alte Schloss, jetzt der Marstall. Muss sich beim Denkmalschutz etwas ändern?

Ich hoffe, dass mit künftigen Investoren Kompromisse erreicht werden. Wenn nicht, sehe ich schwarz für den Erhalt des Marstalls.

Der Steidlesee wird als Badesee gut angenommen. Kann die Gemeinde die Attraktivität noch verbessern? Der Spielplatz ist spartanisch ausgestattet.

Das Krauchenwieser Strandbad haben wir bei Frau Andrea Reutter in gute Hände gegeben. Beim Betrieb werden wir ihr sicher nicht reinreden. Investitionsanliegen besprechen wir.

Wo sehen Sie in der nächsten Zeit innerörtlich Chancen das Ortsbild zu verschönern?

Besonders bei Brachen. Ortsentwicklung ist eine Daueraufgabe, die für alle Ortsteile gilt. Bei Brachen muss man in erster Linie Chancen beim Grunderwerb nutzen, wobei nicht immer die Gemeinde selbst kaufen muss. Ansonsten haben wir im Investitionsprogramm Gelder die Ortsentwicklung eingestellt.

Während der starken Schneefälle gab es gerade im innerörtlichen Bereich Klagen über die Schneemengen im Ortskern. Wie kann man das verbessern?

Schnee ist immer eine Sondersituation: Der Verkehrsraum verknappt, die Straße muss für den allgemeinen Verkehr und Rettungsdienste frei sein. Die meisten Mitbürger sehen das. Es gibt derzeit in vielen Kommunen Sparinitiativen beim Winterdienst. Wer über die Feiertage Verwandtschaftsbesuche in größeren Städten gemacht hat, dem ist klar was ich meine. Hier ist Solidarität gefragt. Wenn der Winter vorbei ist, werden wir darlegen, was er gekostet hat. Ich hoffe überhaupt, dass wir unseren vergleichsweise guten Standard halten können. Einzelpersonen können wir nicht bevorzugen.

Was tut sich bei der Breitbandversorgung in den Ortsteilen?

Unser Partner kann leider seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllen, d.h. wir sind zurück auf Los geworfen und planen jetzt um. Glasfaserverlegungen im großen Stil müssen wir nicht vornehmen, aber ganz verschont werden wir nicht. Wenn am Ende eine gute Versorgung gesichert ist, ist mein Ärger wieder verflogen.