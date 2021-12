Wenn die Räder still stehen

Pünktlich zum Rückrundenbeginn hat Corona auch den RKV-Hofen eingeholt. Nachdem es wenigstens in der Verbandsliga, Landesliga und der U 19 zum Beenden der Vorrunde reichte, haben die U 13- einen Spieltag vor Saisonhalbzeit und auch die U 15-Mannschaft noch einen Spieltag zur Saisonmitte zu absolvieren.

Am 10. Dezember hat die Kommission Radball verlauten lassen, dass für die Spielklassen U 17 und U 19 die Spielrunde nach der Vorrunde als beendet gilt. Für Moritz Rettenmeier und Silas Öhlert vom RKV Hofen bedeutet dies, dass sich die beiden über den Staffelsieg der Staffel II der U 19-Radballer freuen dürfen. Damit haben sie die Chance wahrnehmen können im Frühjahr, sofern es Corona zulässt, am Qualifikationsturnier zur Baden-Württembergischen Meisterschaft teilzunehmen.

Für die Nachwuchsklassen U 13 und U 15 ist die Runde bis zum 29. Januar unterbrochen. Hier stehen die U 13 Radballer des RKV-Hofen, Vincent Seeling/Joshua Funk, aktuell punktgleich aber mit deutlich besserem Torverhältnis auf dem ersten Platz ihrer Staffel und streben auch einen guten Saisonabschluss an, sofern die beiden nicht pandemiebedingt ausgebremst werden. Das U 15 Team, Theo Rettenmeier und Lars Schiele konnte zum bisher einzigen Spieltag in ihrer Staffel nicht starten und steht damit am Tabellenende, von wo aus sich die beiden aber sicher auch noch verbessern können, sofern die Runde weitergespielt wird.

Auch für die aktiven Spielklassen in der Landesliga und der Verbandsliga ist die Vorrunde abgeschlossen, die Spielrunde gilt aktuell allerdings ebenfalls nur bis zum 29. Januar als pausiert. Während die Landesliga Mannschaft nur eine Verlängerung der Runde vor dem Abstieg in die Bezirksliga retten kann, hätten sich Noah Janas / Julian Schwarzer (Hofen II) nach aktuellem Tabellenstand den Klassenerhalt in der Verbandsliga gesichert, Hofen III (Simon und Thomas Machnig) stehen auf einem sicheren Platz im Mittelfeld und Hofen I (Dennis Berner/Magnus Öhlert) setzen als Tabellenführer alle Hoffnung auf eine Fortsetzung der Runde oder zumindest auf einen Abbruch mit Wertung nach der Vorrunde, um die Chance auf den Aufstieg in die Oberliga realisieren zu können, nachdem in der Saison 19/20 keine Aufstiegsspiele stattgefunden haben und die Saison 20/21 komplett ausgefallen war. Trotz der insgesamt erfreulichen Tabellenstände fiebert die gesamte Radballabteilung den Beschlüssen im Januar entgegen und hofft, dass sich das Infektionsgeschehen bis dahin hoffentlich positiv entwickelt, denn gerade die Randsportarten leiden extrem unter Einschränkungen, wie sie aktuell herrschen.