Wenn die Gefahr von Felssturz, Schlammlawine und Überflutung mitwandert

Weniger Schnee im Winter, höhere Temperaturen im Sommer, heftige Regenfälle und Trockenheit in den Talsohlen: Der Klimawandel verändert die alpine Landschaft – so sehr, dass die Abgeschiedenheit in den Alpen für Bergtouristen immer öfter zur Gefahr werden kann.

Ein trauriges Beispiel dafür, wie der Klimawandel die Alpen als Ziel für Bergsteiger und Wanderer zunehmenden unsicherer macht, ist der Gletschersturz am Berg Marmolata.

Eine Lawine aus Fels, Eis und Geröll hatte sich am vergangenen Sonntag vom höchsten Berg der Dolomiten gelöst und mehrere Bergsteiger in den Tod gerissen. Neun Menschen sind nach aktuellem Stand bei dem Gletschersturz ums Leben gekommen, acht wurden verletzt und 14 weitere Bergsportler werden immer noch vermisst.

Die Gefahr weiterer Gletscher- oder Felsstürze erschwert den Rettungskräften jedoch die Suche und Bergung nach weiteren Verschütteten. Unter den Verletzten sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch zwei deutsche Bergsteiger, die derzeit in einem Krankenhaus in Belluno, in Norditalien, behandelt werden.

Nach Einschätzung von Klimaexperten und Gletscherforschern ist das Unglück auch auf die steigenden Temperaturen zurückzuführen. Diese lassen im Inneren des Berges große Mengen an Eis schmelzen. Dieser sogenannte Permafrost verleiht dem Fels jedoch die nötige Stabilität und hält ihn zusammen. Gefriert das Schmelzwasser dann wieder, kann es zu Rissen im Gestein und schließlich auch zum Abbruch des Gletschers kommen.

+++ Hier finden Sie ein Video zum Abtauen der Permafrostböden +++

Marco Gabl, hauptamtlicher Mitarbeiter des österreichischen Alpenvereins, befürchtet, dass das Risiko für Gletscherstürze, Steinschläge und auch Schlammlawinen durch den Klimawandel weiter zunehmen wird. Der Alpenraum sei durchschnittlich fast doppelt so stark von Temperaturanstiegen betroffen wie andere Regionen in Europa, so Gabl.

Taugefahr auch am Marzellkamm, an Wildspitze und Silvretta

Auch in Österreich wird rückläufiger Permafrost zunehmend zum Problem. So auch am Marzellkamm in der Nähe des Tiroler Skiortes Sölden. Der Permafrost hat den Kamm zum 3600 Meter hohen Similaun bisher gefestigt, mit Abtauen des Eises lockert sich jedoch das Gestein: die Gefahr eines Erdrutsches steigt.

Ebenso vom Rückgang des Permafrostes betroffen sind laut Gabl Gebiete rund um die Wildspitze in Nordtirol, in Vorarlberg insbesondere die Gebirgsgruppe Silvretta. Auch im Bereich des Ochsentaler Gletschers am Piz Buin, Vorarlbergs höchstem Berg, muss künftig verstärkt mit Eisabbrüchen gerechnet werden.

Permafrost in Deutschland nur noch auf der Zugspitze

In Deutschland findet sich laut Deutschem Wetterdienst nur noch auf der Zugspitze alpiner Permafrost. Forscher gehen allerdings davon aus, dass auch dieser bis zum Jahr 2080 abgetaut sein könnte. In den Allgäuer Alpen sei mit Gletscherstürzen wie jenem am Berg Marmolata allerdings nicht zu rechnen.

Und dennoch: Der deutsche und österreichische Alpenverein appellieren an die Wanderer, bei ihren Touren durch die Berge Vernunft und vor allem Vorsicht walten zu lassen.

Steinschlag kann uns als Wanderer überall begegnen, unabhängig von der Tages- und Jahreszeit. Marco Gabl, Mitarbeiter beim Österreichischen Alpenverein

Denn unabhängig vom Abtauen des Permafrostes müsse die Gefahr eines Felssturzes in alpinen Gebieten bei jeder Wanderung mit einberechnet werden. „Steinschlag kann uns als Wanderer überall begegnen, unabhängig von der Tages- und Jahreszeit, zum Beispiel ausgelöst durch Wildtiere, andere Berggeher oder Sturmböen“, ergänzt Marco Gabl.

Zusammen mit mehr als 600 Ehrenamtlichen setzt sich der Geograf unter anderem für die Sicherheit auf den alpinen Wanderrouten ein. Einmal im Jahr werden dafür die insgesamt 26.000 Kilometer Weg im österreichischen Teil der Alpen von geschulten Mitgliedern des Alpenvereins abgelaufen, gepflegt und mögliche Gefahren protokolliert.

Felssturzrisiko am Hochvogel

Akut gefährdet von einem Felssturz ist seit einigen Jahre der Hochvogel, ein 2592 Meter hoher Berg in den Allgäuer Alpen, dessen Gipfel auf der Grenze zwischen Deutschland und Österreich liegt.

Ein klaffender Riss droht die Südseite des Hochvogels abstürzen zu lassen. Wann das passieren wird, ist unklar. Einig sind sich die Geologen jedoch in einem Punkt: Infolge starker Regen- und Schneefälle wird dieser Prozess deutlich beschleunigt. Der Bäumenheimer Weg, über den Wanderer und Bergsteiger zum Gipfel gelangen konnten, ist deshalb bereits seit 2014 gesperrt.

Auch andere Gefahren nehmen zu

Die Gefahren beim Wandern nehmen durch den Klimawandel deutlich zu. Denn nicht nur der Rückgang der Permafrostgebiete, sondern auch die Zunahme von starken Regenfällen oder Waldbränden bereitet den Alpenvereinen Sorge. Die beste Sicherung sei in diesen Fällen immer die eigene Verantwortung und ein Gefühl für die persönlichen Grenzen.

„Man muss die üblichen alpinen Gefahren für sich einschätzen können“, sagt Tobias Hipp, Klima- und Naturschutzexperte beim Deutschen Alpenverein. „Wenn so eine Starkgewitterneigung besteht wie in den vergangenen Wochen, dann unternehme ich nur Touren, bei denen ich auch schnell wieder in gesichertem Gelände sein kann.“

Denn infolge heftiger Niederschläge steige nicht nur das Risiko für Felsstürze, sondern auch für Murgänge. Dabei handelt es sich um Erdlawinen, die als schlammige Geröllmasse von Berghängen mit hoher Geschwindigkeit ins Tal fließen - bevorzugt durch Schutthalden oder Wildbäche, die widerstandsloses Passieren ermöglichen.

Wenn man sie schon queren muss, dann eben schnell, aber man macht da dann kein Picknick. Tobias Hipp, Klima- und Naturschutzexperte beim Deutschen Alpenverein

Gerinne und Flussbetten sind deshalb laut Tobias Hipp, Klima- und Naturschutzexperte beim Deutschen Alpenverein, höchst unsichere Wanderrouten, die besser gemieden werden sollten: „Wenn man sie schon queren muss, dann eben schnell, aber man macht da dann kein Picknick“, so der Geograf. Das gelte auch für steile oder überhängende Felswände, unter denen ohnehin immer ein Risiko für Abbrüche bestehe.

Für Wanderungen in Bergregionen empfehlen die Vereine deshalb eine besonders sorgfältige Planung: „Das Wichtigste ist, Informationen über die aktuellen Verhältnisse einzuholen“, sagt Marco Gabl. Hüttenwirte, Bergsteigerschulen oder lokale Bergführer sind hierbei nach Ansicht des Wanderexperten die zuverlässigsten Quellen.

Der österreichische Alpenverein rät außerdem auf seiner Internetseite dazu, klassische Hochtouren künftig eher auf das Frühjahr zu verschieben, da dann noch mehr Schnee auf den Gletschern vorzufinden ist und die Bedingungen so geeigneter sein könnten.

Vorsicht bei frisch abgebrochenen Felsbrocken

Liegt am Wegesrand frisch abgebrochenes Gesteinsmaterial, könne das schon ein Hinweis auf erhöhte Aktivität im Fels sein. Mit Warntafeln macht der Verein in solchen Fällen dann auf die Gefahr aufmerksam.

Denn gerade angesichts der steigenden Temperaturen in den Alpen gilt in Zukunft laut Gabl umso eindringlicher: „Auf dem Weg zu bleiben, ist das Gebot der Stunde.“

Weitere Auskünfte zum Wetter in den Alpen geben auch die Vereine auf ihren Internetseiten oder die österreichische Internetplattform Bergfex.