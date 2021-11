Wenn der Zug als leere Garnitur aus der Werkstatt kommt

Am 12. Dezember soll ja alles besser werden auf der Südbahn: Züge, die elektrisch fahren, Verbindungen in dichterem Takt, und vielleicht sind die Züge dann sogar pünktlich, und die Reisenden bekommen ihre Anschlüsse. Allmählich sehne ich diesen Tag mehr herbei als Weihnachten.

Kleine Kostprobe gefällig zum aktuellen Zustand der Südbahn? So lief es am Montagmorgen auf der Strecke von Ravensburg nach Friedrichshafen: Der Zug kam wie so oft mit reichlich Verspätung über eine halbe Stunde an, und weil es dem Zugführer hörbar unangenehm war, bekamen die Passagiere in seiner Entschuldigungsansprache einen kleinen Einblick in die Dinge, die so schieflaufen. So kam der Zug direkt aus der Werkstatt in Ulm als „leere Garnitur“ und muss dann wohl noch mit Daten gefüttert werden, bevor er starten kann. Das dauert.

Richtig zügig weiter ging es dann auch nicht, weil es in Kehlen eine Störung am Bahnübergang gab. Und leider war auch Endstation in Friedrichshafen und nicht in Lindau, weil es eben schon so spät war und der Zug gleich wieder zurückfahren musste. Viel Hoffnung auf einen anderen schnellen Anschluss in Richtung Lindau konnte der Mann an der Spitze des Zuges auch nicht machen: Bei den Bauarbeiten am Häfler Bahnhof wurde ein Datenkabel zerstört, und wie sich das ausgewirkt hat, wollen wir gar nicht mehr wissen.