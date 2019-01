Wenn der Clownskopf auf Reisen geht

In einer Fabrikhalle in Hard bei Bregenz sind jetzt Teile der Kulisse für die neue Produktion der Bregenzer Festspiele, Rigoletto von Giuseppe Verdi, der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Ein Riesenkopf, der als Clown die Seebühne zieren wird, diente dabei als Kulisse für die Pressekonferenz, bei der sich die Intendantin der Bregenzer Festspiele, Elisabeth Sobotka, zusammen mit dem Technischen Direktor Wolfgang Urstadt, der Ausstattungsleiterin Susanna Boehm und dem Kascheur Frank Schulze erste Einblicke in die neuen Bühnengestaltung gaben.

Sobotka berichtete von ihrer Überraschung, als sie festgestellt hatte, dass ausgerechnet diese Verdi-Oper noch nie auf dem See inszeniert worden war, „denn das ist doch eigentlich ein Stoff wie für diese Bühne gemacht“. So stieß sie mit ihrer Idee für Rigoletto offene Türen ein, entfachte nur Begeisterung, wie sie erfreut feststellte. „Der Stoff ist ein starkes Stück, voller Emotionen, voller Hits, also perfekt für den See“, so die Intendantin. Aber sie gestand auch ein, dass sie etwas besorgt war, dass bereits so viel von der neuen Bühnengestaltung bei diesem Präsentationstermin gezeigt werden solle.

So viel, das heißt im Klartext: Ein Riesenschädel, der die Formen eines Clownkopfes bereits erahnen lässt, sein Hinterkopf, sowie neben einer Unzahl an großen Styroporformteilen zwei große Hände. Der Kopf misst vom Unterkiefer bis zur Schädeldecke rund 13,5 Meter, die Augäpfel haben einen Durchmesser von 2,70 Metern, der Kopf eine Breite von über elf Metern. Auf ein Stahlgerüst wird ein Holzunterbau gebaut, der wiederum die Basis für eine Styroporschicht bildet, der wiederum mit Fassadenputzbund Farbe seine endgültige Farbe und Form erhält. So bringt der Kopf alleine 35 Tonnen auf die Waage, mit der notwendigen Unterkonstruktion summiert sich das auf rund 140 Tonnen auf der Bühne. Bis zu 13 Personen werden in dem Kopf Platz finden.

Die linke Hand, auch „Hand Lindau“ genannt, da sie auf Lindauer Seite Platz finden wird, wird fast zwölf Meter hoch und dank diverser Hydraulik wohl auch ziemlich beweglich sein. Daher beziffert Frank Schulze die Herstellungszeit für die Hand Lindau mit rund zehn Monaten. Genaueres verraten die Verantwortlichen noch nicht. Hand Bregenz wird diesbezüglich wenig beweglich werden. Allein an der Herstellung des Kopfes werkeln zwölf Firmen, berichten die Verantwortlichen.

Bei der Entwicklung des Bühnenbildes war die Ausgangsposition ein Modell im Maßstab 1:100, berichtet die Ausstattungsleiterin Susanna Boehm, aber dann begann ein Herantasten an die Realisierung, dabei „wird nicht jede erste Idee umgesetzt“. Sie nennt ein Beispiel, ein überdimensioniertes Holzbrett. Das soll natürlich aussehen, der Bretterboden auf der Seebühne ist die Inspiration dazu. Es durchlief einen längeren Entwicklungsprozess, bis klar war, dass hier übertrieben werden muss, damit es echt wirkt. Wie im Theater halt. Des weiteren helfe eine 3D-Visualisierung, die aber die Gefahr mit sich brächte, dass man damit zum herumspielen verführt werde, wie sie lachend gesteht.

Frank Schulze kann da aus der Praxis berichten. So seien vor zwei Jahren die ersten Muster im Maßstab 1:1 gemacht worden, um zu erkennen, wie das zu produzierende, alles ja Prototypen, gestaltet werden müsse, um auf die Ferne die erwünschte Wirkung zu erzielen. Denn in der Fabrikhalle gibt es keine Chance, das Ganze aus der Ferne kontrollieren zu können. Daher helfe das Muster – und die Erfahrung. Denn Schulze ist bereits seit 25 Jahren hier mit im Boot.

Ende Januar werden die Hände mittels Spezialtransporte nach Bregenz zur Festspielbühne gebracht, von da geht es per Boot rüber auf die Seebühne. Der Kopf selbst wird in vier Teilen mit Sondertransport nach Fußach ans Ufer gebracht werden, „dazu müssen eine Reihe Ampeln abgeschraubt werden“, so Frank Schulze und Axel Renner. Von dort aus geht es dann auf dem Wasserweg nach Bregenz zur Seebühne.

Die drei überdimensionalen Körperteile sind wesentliche, aber längst nicht die einzigen Elemente des neuen Bühnenbildes. Weitere Teile werden voraussichtlich in den kommenden Wochen auf der Seebühne montiert werden. Wie die aussehen, verrät Pressesprecher Axel Renner nicht, verweist aber auf die Gestaltung des Plakats mit der Collage aus angedeutetem Zirkuszelt und bunten Fähnchen und weiteren Details, die durchaus einen fantasievollen Hinweis auf das Aussehen des Bühnenbildes darstellten.

Was Renner konkret verrät, ist der Kartenvorverkauf: „Für die 26 Aufführungen sind bis jetzt rund die Hälfte der insgesamt 185 000 Rigoletto-Tickets gebucht. Es gibt aber noch für alle Kategorien Karten.“ Premiere ist in einem halben Jahr, genau am 17. Juli.