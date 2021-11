Wenn der Boden nicht mehr trägt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit den Wirkungen und Folgen von Trauma beschäftigten sich 130 Fachkräfte aus sozialen Bereichen bei einem Fachtag, organisiert von der Fachschule für Heilpädagogik am Institut für Soziale Berufe (IfSB) in Ravensburg. In zwei Fachvorträgen und anschließenden Vertiefungsworkshops wurden verschiedene Facetten der Thematik sowie unterschiedliche Bewältigungsstrategien und Möglichkeiten zur Heilung beleuchtet.

„Es ist eine urmenschliche Erfahrung, verletzlich zu sein, und in unserer Arbeit stehen seelische und psychische Verwundungen oft im Vordergrund“, mit diesen Worten eröffnete Prof. Dr. Florian Kluger, Leiter des Instituts für Soziale Berufe in Ravensburg den Fachtag. Es ist eine ernste Thematik und seine Ausgangsthese lautet: „Nur wer sich das Trauma anschaut, kann es auch heilen.“

Was trägt einen traumatisierten Menschen, wenn der Boden wegbricht? Eine mögliche Antwort darauf gab Dr. Dr. Ralf Lutz, Theologe und Psychologe an der Universität Tübingen: „Eine gesunde und lebensdienliche Religion, ganz egal welche, bietet ein großes Potenzial zur Prävention und Bewältigung von traumatischen Erfahrungen.“ Zwischen einem Trauma und Religion besteht der Zusammenhang, dass beides den Menschen zuinnerst berührt. „Das Trauma bringt die gesamte Persönlichkeit zum Wanken. Religion dagegen bietet einen Raum, in dem sich der ganze Mensch verankern kann“, so erläuterte Ralf Lutz in seinem Vortrag. Für ihn besteht ein wichtiger Zusammenhang zwischen dem, was einem Menschen Halt gibt, seiner Lebenseinstellung und dem, was er daraus im Verhalten zeigt: „Wir sind als Menschen so gestrickt, dass wir uns einen Reim auf unser Leben machen wollen, dass unser Leben gelingt und wir die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten können.“

In einem zweiten Fachvortrag „Trauma als Chance zu einer authentischen Identität“ beschreibt der Traumatherapeut Andre Jacomet die Notwendigkeit, ein Trauma zu bewältigen, um zu werden, wer man wirklich ist. „Jedes Trauma geht einher mit einem Verlust an Würde. Wollen wir das Trauma heilen, müssen wir die Würde wieder herstellen.“ Ein bearbeitetes Trauma kann als gewachsene Identität verstanden werden. In der Therapie dreht sich viel um die Frage: „Wie kann ich mich in der Welt verkörpern?“ Das ist nur möglich, wenn das Trauma als Hindernis beseitigt wird, wenn man sich vom Trauma löst, um sich selbst zu verwirklichen.