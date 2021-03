Wenn Bürger unverschämt werden: Mangelnder Anstand und angeblich fehlende Empathie in der Corona-Krise

Die Sondierungsgespräche in Stuttgart scheinen sich dem Ende zuzuneigen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann deutete am Samstag an, dass im Laufe der kommenden Woche eine Entscheidung stehen soll. Dass schon am Sonntag ein Entschluss feststehen könnte, verneinte er jedoch nach dem Gespräch mit Vertretern von SPD und FDP über eine mögliche Ampelkoalition. „Wahrscheinlich wird es noch weitere Gespräche geben.“

„Wir sind jetzt bereit“, sagte derweil SPD-Landeschef Andreas Stoch.