Wenn Beethovens Musik im Wohnzimmer erklingt

Wangen (sz) - Beethoven bei dir, bei mir und bei uns. Am Wochenende wurde der Pianist, Komponist und Kosmopolit Ludwig van Beethoven, geboren im Dezember 1770 in Bonn, deutschlandweit mit mehr als 800 Hauskonzerten zum Start ins Jubiläumsjahr 2020 geehrt. Auch in Wangen. Denn unter dem Motto „BEEthoven meets BEEmelmans“ hatte die in der Stadt lebende Musikerfamilie Beemelmans am Samstagabend zu einem privaten Hauskonzert eingeladen und damit an der größten Hauskonzertinitiative teilgenommen, die es in Deutschland je gab.

Die Geigerin Julia Beemelmans, ebenfalls gebürtig aus Bonn, war einer Initiative der Bonner Beethoven Jubiläums GmbH „BTHVN2020“ und seinem Kurator Andreas Kern gefolgt, an dem großen Hauskonzerte-Event teilzunehmen. Damit hat sie ihre Wahlheimat Wangen im Allgäu zum Standort der flächendeckenden Aktivitäten der Beethoven-Liebhaber gemacht. Auf einer Kartenansicht des Projekts „Beethoven bei uns“ sind die bundesweiten Veranstaltungen online dokumentiert und nach Bundesländern sortiert mit Angaben zu Ort, Zeit und Programm aufgelistet. Hierbei stechen die Vielseitigkeit und der gemeinschaftsstiftende Sinn des Projekts ins Auge, berichtet Julia Beemelmans.

Große und kleine Konzertbesucher füllten am Samstagabend das Wohnzimmer der Familie, um ein halbstündiges Programm mit Werken von Mozart und Beethoven aus nächster Nähe zu hören und bei einem Glas Sekt anschließend gemütlich miteinander ins Gespräch zu kommen. So wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Bürgertum die sinfonischen Werke des radikalen Erneuerers Beethoven zunächst meist nur in Kammermusikfassungen für den Gebrauch im privaten Salon hören konnte, durften die Gäste bei Familie Beemelmans nachempfinden, wie beispielsweise das „Scherzo“ aus der Zweiten Sinfonie D-Dur op. 36 in der reduzierten Besetzung für Oboe (Félix), Horn (Christian), Violine (Julia) und Violoncello (Célestin) klingt.

So gesehen war die Initiative der Familie Beemelmans ein kleiner, gelungener Beitrag aus einem Privathaus der Stadt Wangen heraus zum bevorstehenden, weltweit gefeierten 250. Geburtstag Beethovens, resümiert die Musikerin. Als Schirmherr des Beethovenjahres 2020 ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag, 17. Dezember, Gastgeber des offiziellen Eröffnungskonzerts des Beethoven Jubiläumsjahres im Berliner Schloss Bellevue, zugleich ist es der inoffizielle Abschluss des Hauskonzerte-Reigens vom dritten Adventswochenende.