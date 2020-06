Wie kommt eine Bio-Ananas vom Feld in Uganda in ein deutsches Supermarktregal? Dieser Frage sind junge Erwachsene aus dem Kreis Ravensburg und aus Uganda nachgegangen. Sie drehen einen Dokumentarfilm über dieses Thema. Dieser soll im Herbst auf dem „Abgedreht“-Film-Festival in Baienfurt gezeigt werden. Im Januar waren die fünf Deutschen zu Besuch in Uganda, um gemeinsam zu filmen und sich kennenzulernen. Wegen der Corona-Pandemie ist der Fortgang des Projekts derzeit jedoch unklar.

Das deutsche Team besteht aus Jana Konrad, Simon Fässler, Paul Herberg, Celina Forst-Gill, Lea Baum und Annalena Greger, die jedoch nicht mit nach Uganda fliegen konnte. Sie alle sind Schüler oder Studenten, größtenteils aus dem Kreis Ravensburg, mit oder auch ganz ohne Erfahrungen im Bereich von Film und Fernsehen. Was sie alle verbindet, ist das Interesse an Fair-Trade.

Der Film soll Nachhaltigkeit und Fairen Handel thematisieren. Die Begegnungen von Menschen aus verschiedenen Kulturen und das gemeinsame Arbeiten stehen dabei im Vordergrund.

Hustende Kinder ohne Schuhe

In Uganda habe sie nicht nur die Fair-Trade-Ananasfelder gesehen, sondern auch den Vergleich zum konventionellen Anbau, berichtet Lea Baum. Auf den regulären Feldern sei Kinderarbeit kein seltener Anblick. „Kinder, vielleicht zehn oder zwölf Jahre, teilweise hatten sie keine Schuhe an und haben gehustet,“ erzählt sie.

Auf der Fair-Trade-Plantage arbeiten nur Erwachsene. Eine weitere Besonderheit sei, dass die Plantage, auf der sie filmten, von vier Frauen geleitet wird. In Uganda seien viele Frauen arbeitslos, und Frauen in Führungspositionen seien noch immer außergewöhnlich.

Soziale Verantwortung im Supermarkt

Sie hätten gelernt, den Luxus in Deutschland nicht als etwas Selbstverständliches zu sehen, sondern „wertzuschätzen und mit Dankbarkeit gegenüberzutreten“, ist das Fazit der Gruppe aus Deutschland. Auch ihr Einkaufsverhalten habe sie hinterfragt, meint Lea Baum. Sie sei sich ihrer sozialen Verantwortung im Supermarkt bewusster geworden und überlege nicht mehr zweimal, ein etwas teureres Fair-Trade-Produkt zu kaufen.

Das Thema des Filmes war frei wählbar, sollte aber zum Motto des Festivals passen, das „Brücken“ lautet, und mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen in Verbindung stehen, wie Veronika Baum erklärt. Sie leitet das Projekt und ist gleichzeitig eine der Veranstalterinnen des „Abgedreht“-Filmfestivals. Das jährlich stattfindende Jugendfilmfestival plant, am 18. Oktober ab 19 Uhr im Hoftheater Baienfurt die nominierten Filme zu präsentieren. Wegen der Corona-Pandemie ist aber noch nicht sicher, ob diese Veranstaltung stattfinden kann.

Die deutschen Nachwuchsfilmer hatten mit Hilfe der Fairhandelsgenossenschaft „Weltpartner“ in der Hinzistobler Straße in Ravensburg Kontakt mit Ananas-Bauern in Uganda aufgenommen, auf deren Feldern sie filmen durften.

Es gibt kaum geteerte Straßen“

Jeder von ihnen habe in Uganda seine eigenen Erfahrungen gemacht, und sei „voller Eindrücke wieder nach Deutschland gekommen“. Sie haben ein „buntes, lautes und freundliches Land kennengelernt“, erzählen sie. Der Lebensstandard sei deutlich niedriger gewesen als in Deutschland, aber die Menschen dafür besonders freundlich, herzlich und großzügig. „Es gibt zum Beispiel kaum geteerte Straßen“, sagt Lea Baum. Die meisten Straßen seien einfach platte Erde, die überall einen rostroten Farbton hat. „Das Rot der Erde und das Grün der Vegetation prägen das Bild überall“, erzählt sie. Dennoch gebe es nicht nur Hütten aus dem rötlichen Lehm oder Blech. „Bis zu normalen Einfamilienhäusern und in den Städten auch Hochhäuser ist alles dabei“.

Aufgrund der Corona-Krise sei es unwahrscheinlich, dass die Jugendlichen aus Uganda wie geplant dieses Jahr nach Deutschland kommen könnten. Deswegen wird das Projekt den Abgabetermin verpassen, wie Veronika Baum vermutet. Das stehe aber im Hintergrund. Wichtig sei, dass die Jugendlichen gemeinsam arbeiten.

Die Jugendlichen wären sich sonst nie begegnet

Veronika Baum leitet gemeinsam mit einem Vertreter der ugandischen Partnerorganisation „Young Catholic Workers Movement“ das „weltwärts“-Filmprojekt. Gefördert wird es hauptsächlich vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ziel des Projektes sei es, „dass kreative Begegnungen von jungen Leuten aus Deutschland mit solchen aus dem globalen Süden gefördert werden“. Jugendliche, die sich ansonsten niemals begegnet wären, bekämen dadurch die Chance, sich zu begegnen und gemeinsam etwas zu schaffen.