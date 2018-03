Auch auf dem Schönenberg macht sich der Priestermangel bemerkbar. Schon ab Sonntag, 18. Februar, ist das Gottesdienstangebot am Wochenende eingeschränkt. Es gibt sonntags künftig eine Messe weniger.

Dies hängt damit zusammen, dass die Pfarrgemeinde Schönenberg seit Anfang Februar auf ihren bisherigen Pfarrvikar Pater Wolfgang Kindermann verzichten muss: Der Redemptorist nimmt neue Aufgaben in Ellenberg und Wört wahr, bleibt aber im Kloster auf dem Schönenberg wohnen.

An Hochfesten beginnen Messen um 10 Uhr

Ab kommenden Sonntag entfallen auf dem Schönenberg die beiden Gottesdienste um 7.30 und um 9 Uhr. Als Ersatz gibt es dafür einen Gottesdienst um 8.15 Uhr, der die Rolle des Pfarrgottesdienstes einnimmt. Der Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr, zu dem viele Familien, Auswärtige und Pilger kommen, sowie die Vorabendmesse samstags um 19 Uhr bleiben bestehen. Bei der Festlegung der Gottesdienste wurde auch das Gottesdienstangebot der Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Ellwangen berücksichtigt.

An den Hochfesten Ostern, Pfingsten und Weihnachten sowie am Palmsonntag und am Weißen Sonntag (Erstkommunion) hingegen ist der Hauptfestgottesdienst auf dem Schönenberg um 10 Uhr, während der Gottesdienst um 10.30 Uhr entfällt. Denn an den Hochfesten singt der Kirchenchor unter Margit Lang. Dem Chor wäre es nicht zumutbar gewesen, bereits um 8.15 Uhr das Festhochamt zu singen, zumal er sich regelmäßig eine Stunde vor Beginn des Gottesdienstes zum Einsingen trifft, und an Weihnachten und Ostern in der Nacht zuvor die Christmette beziehungsweise die Osternacht singt. „Frau Lang hat das angesprochen“, sagte Trojan: „Und bei der Sitzung des Kirchengemeinderates haben wir auch dieses Thema gehabt.“

Als Grund für die Verminderung des Gottesdienstangebots am Wochenende nannte Schönenbergpfarrer Pater Tadeusz Trojan „die immer weniger werdenden Priester, auch im Kloster“. In der Diskussion ist auch eine Reduzierung der Werktagsgottesdienste in den Filialgemeinden des Schönenbergs. Diese sollen laut Trojan nach Ostern neu geordnet werden.

Wie Schönenbergpfarrer Pater Tadeusz Trojan weiter mitteilte, soll dieses neue Gottesdienstangebot zunächst ein Jahr lang Gültigkeit haben. „Wir schlagen diese Zeiten vor, beobachten und schauen, ob das wirklich vernünftige Entscheidungen sind“, sagte der Geistliche: „Und in einem Jahr werden wir sie überprüfen und eventuell bessere Gottesdienstzeiten am Sonntag setzen.“

Nach einem Jahr Probezeitwird entschieden

Nach einem Jahr Probezeit wird somit also auch darüber entschieden, ob sich der neue Pfarrgottesdienst um 8.15 Uhr bewährt hat, oder ob eine andere Zeit günstiger ist. Trojan gibt jedoch unumwunden zu, dass es ihm am liebsten wäre, wenn die Gottesdienste so blieben, wie jetzt in Abstimmung mit dem Kirchengemeinderat vereinbart wurde: „Wir haben es ausdiskutiert und wollen prinzipiell möglichst wenig Veränderungen an den Gottesdienstzeiten vornehmen. Der Kirchengemeinderat steht voll dahinter.“ Trotzdem bleiben Trojan und der Kirchengemeinderat offen, falls sich im Laufe der Zeit bessere Anfangszeiten herauskristallisieren sollten.