Weniger Nichtantritte bei Jugendteams

Beim Kinderfußball-Infoabend des Bezirks Schwarzwald im Foyer der Lauffener Sport-und Festhalle ist die Resonanz groß gewesen. 84 Teilnehmer konnten das belegen.

Elmar Reger (Wilflingen), zuständig für den Kinderfußball im Bezirk Schwarzwald, ging zunächst auf die abgelaufene Hallenrunde bei den F-Junioren und den Bambini ein. Gut angenommen wurde bei den F-Junioren die Fair-Play-Liga, wo es darum geht, dass die Kinder selbständig und ohne Anweisungen von Eltern und Betreuern spielen. „Bis auf wenige Ausnahmen wurde dies auch gut umgesetzt“, stellte Elmar Reger fest.

Weniger erfreulich waren bei den einzelnen Spieltagen das Nichtantreten einzelner Mannschaften, so waren dies bei den F-Junioren elf Mannschaften, die insgesamt an den verschiedenen Spieltagen nicht antraten, bei den Bambinis sogar sechzehn. „Für die Ausrichter der Spieltage ist dies nicht erfreulich, da kurzfristig die Spielpläne neu gestaltet werden müssen“, mahnte Elmar Reger.

Bei der abgelaufenen Herbst-Feldrunde der Bambini und F-Junioren konnten nicht für alle Spieltage Ausrichter gefunden werden, sodass zwei Spieltage nicht durchgeführt werden konnten. Insgesamt gab es vier Urteile wegen Nichtantretens von Mannschaften. „Das war besser als im Jahr davor“, zeigte Elmar Reger auf.

Für die kommende Frühjahrsrunde auf dem Feld sind genügend Ausrichter für die einzelnen Spieltage gefunden worden. Die Spielpläne werden Ende März bis Anfang April an die jeweiligen, teilnehmenden Vereine verschickt.

WFV-Instruktor Hardy Dinger (Frittlingen) stellte den Vereinsvertretern in einem Kurzreferat den Bambini-Spielbetrieb, der in der Form „Drei gegen drei“ gespielt wird, ebenso vor, wie die Fair-Play-Spielrunde bei den F-Junioren.

Erfreulich ist, dass für den „Willkommenstag der Bambini“ im September diesen Jahres zwei Ausrichter gefunden wurden. Für den Kreis Tuttlingen ist dies der SV Renquishausen (am 21. September) und für den Kreis Rottweil der FV 08 Rottweil (am 28. September). Unter Verschiedenes nahm der stellvertretende Bezirksjugendleiter Johannes Kine (Mühlheim) zwei Ehrungen vor. Uli Stoschek vom FV 08 Rottweil bekam die Jugendleiterehrennadel in Silber und Matthias Thiel von der SG Deißlingen die Jugendleiterehrennadel in Bronze überreicht.