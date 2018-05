Wenige diskutieren viel über Berliner Platz

Das Interesse an der Zukunft des Berliner Platzes ist verhalten gewesen: Zum Bürgerworkshop der Stadt am vergangenen Donner-stag sind weniger als 50 Leute gekommen. Allerdings haben sie angeregt diskutiert. Über die Übergangslösung, die Kai Kattau und Jürgen Widmer ihnen präsentierten. Und darüber, wie der Berliner Platz und der neue Bahnhof Reutin in Zukunft einmal aussehen könnten.

„Wir haben hier alles reingepackt, was wir Ihnen an Infos bieten können“, sagte Kai Kattau, Geschäftsführer der Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) und Projektleiter für den Berliner Platz, während er seine Power-Point-Präsentation startete. Im ersten Teil des Workshops stellte er gemeinsam mit Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt, noch einmal vor, wie die Übergangslösung am Berliner Platz aussehen könnte.

„Die Bedingung ist ein funktionierender Fernbahnhof 2020“, erklärte Kattau. Weil aber große Teile des Bahnhofsgeländes bis September 2020 nicht zugänglich seien, müsse die Zufahrt zum Bahnhof unabhängig vom Kreisverkehr möglich sein. Die Verwaltung schlägt daher vor, als Zufahrt zum Bahnhof in der Bregenzer Straße auf Höhe Buttlerhügel eine Einmündung in Richtung Bahnhof zu bauen. Außerdem, so erklärte Kattau, könne der Kreisverkehr durch neue Markierungen zu einem so genannten Turbokreisel optimiert werden. Wie berichtet, müsste dann auch der Fußgängerüberweg zwischen dem neuen Bahnhof, dem Bodensee-Hotel und der Rickenbacher Straße in Richtung stadtauswärts verlegt und in einen abgesetzten Fußgängerüberweg mit Ampel umgewandelt werden. Auch der Zebrastreifen in der Kemptener Straße müsste weiter vom Kreisverkehr weg verlegt werden.

Stadtrat soll noch in diesem Jahr abstimmen

Der Kreisverkehr selbst soll durch einen so genannten Bypass, eine Umfahrung von Aeschach in Richtung Autobahn, entlastet werden. Damit der Verkehr aus der Kemptener Straße schnell abfließt, soll es dort zwei Spuren in den Kreisverkehr geben. Außerdem sollen Autofahrer von der Rickenbacher Straße aus über eine Abbiegespur direkt in die Kemptener Straße einbiegen.

Am Bahnhof plant die Stadt, etwa hundert Parkplätze einzurichten sowie Fahrradstationen und Parkplätze für Busse. Der Zeitplan für die Übergangslösung sieht laut Kattau wie folgt aus: Noch in diesem Jahr soll der Stadtrat darüber abstimmen, dann sollen die Planungen beginnen, sodass vor der Bahnhofseröffnung im Dezember 2020 alles fertig wäre.

„Das ist eine ganz tolle Lösung“, lobte Andreas von Hollen das Konzept. Allerdings bereite ihm die Verlegung des Zebrastreifens in der Kemptener Straße Sorgen. „Die Leute werden trotzdem vorne drüber laufen“, prophezeite er. Karl Schweizer bezeichnete den Zebrastreifen als „fußgängerunfreundlich“. „Man riskiert damit Unfälle“, sagte er. Roland Kohlheim wollte wissen, wie Fußgänger vom neuen Bahnhof zum Lindaupark gelangen sollen. Kattau erklärte, dass sie dafür den gleichen Weg nehmen sollten, wie jetzt auch schon: über den Zebrastreifen zur Apotheke und dann weiter zum Einkaufszentrum. Wer nicht zum Lindaupark wolle, der solle künftig die neue Fußgängerampel in der Bregenzer Straße nutzen. „Ich will nicht verhehlen, dass das nicht das Non-Plus-Ultra ist“, sagte Kattau und Jürgen Widmer wies darauf hin, dass es sich schließlich auch um eine Übergangslösung handle.

Übergangslösung bringt für Radler nicht viel Gutes

Wie man künftig von der Rickenbacher Straße nach Aeschach kommen soll, wollte ein Workshop-Teilnehmer wissen. „Und wie soll ein Linienbus künftig in den Kreisverkehr kommen?“ Kattau erklärte, dass man die Rickenbacher Straße gemeinsam mit dem Lindaupark als Einkaufstraße sehen müsse. „Wenn ich nicht zum Lindaupark will, dann fahre ich nicht durch die Rickenbacher Straße durch. Und die Busfahrer müssten in den kommenden Jahren eben besonders viel Mut beweisen. „Es ist eine Gesamtabwägung, wir können nicht für kleines Geld Großes schaffen.“

Klaus Burger schlug vor, den Steg, der die Bahngleise künftig miteinander verbinden soll, einfach zu verlängern und so die Fußgänger vom neuen Bahnhof zum Lindaupark zu führen. Kattau erklärte, dass das nicht sinnvoll sei, schließlich sei der Bahnsteg für Leute gedacht, die mir ihrem Gepäck eilig von Gleis zu Gleis möchten. Der geplante Steg der Stadt solle nach der Übergangslösung aber die Ladestraße mit Reutin verbinden und sei sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer gedacht. „Wir sparen keinen Cent, wenn wir am Bahnsteig irgendwas anstöpseln.“ Karl Schweizer wollte wissen, wie der Fahrradverkehr in der Übergangslösung geregelt sein wird. „In der Übergangslösung können wir für Radler nicht viel Gutes vermelden“, gestand Kattau. Zwar seien am Bahnhof Abstellmöglichkeiten für diejenigen Fahrradfahrer geplant, die den Zug nehmen wollten. Allerdings bleibe die restliche Situation „so bescheiden wie bisher“.

Nach einer langen Diskussion zur Übergangslösung machten sich die Workshop-Teilnehmer schließlich Gedanken über die Zukunft. Laut Zeitplan Kattaus könnte mit dem Bau einer endgültigen Lösung für Berliner Platz und Bahnhof allerdings frühestens 2024 angefangen werden.

Um abzuklopfen, welche Ziele den anwesenden Lindauern langfristig besonders am Herzen liegen, ließen Kattau und Widmer sie abstimmen. Dabei wurde deutlich: Die Workshop-Teilnehmer legen vor allem Wert auf ein funktionierendes Geh- und Radwegesystem sowie eine vernünftige Anbindung des ÖPNV an den neuen Bahnhof. Viele von ihnen sprachen sich außerdem für einen Geh- und Radwegsteg zwischen Ladestraße und Bahnhof aus. Eine große Mehrheit hält außerdem ein Bahnhofsgebäude für essentiell. „Wenn es ein Gebäude für Autos geben soll, warum dann nicht auch für Menschen?“, fragte Karl Schweizer. Jürgen Widmer sagte nach der Veranstaltung im Gespräch mit der LZ, dass sich auch Oberbürgermeister Gerhard Ecker bereits um ein Bahnhofsgebäude bemühe.

Kattau erläuterte noch einmal, welche vier Varianten für die Zukunft bislang zur Debatte stehen: Ein Tunnel, der etwa beim Bettenhaus in der Bregenzer Straße abtauchen und bei der Tankstelle wieder auftauchen würde, eine Ampelkreuzung, bei der der Lindaupark gesondert von der Kemptener Straße aus erschlossen wird, eine so genannte Bypass-Lösung, bei der der Kreisverkehr in alle Richtungen umfahren werden könnte, und ein so genannter Turbokreisel, bei dem die Autos über Markierungen schnell in den Kreisverkehr hinein und wieder hinaus geleitet werden könnten.

Ampellösung geht schneller als Tunnel

Allerdings machte Kattau deutlich: Das staatliche Bauamt würde sich mit einem Turbokreisel und einer Bypass-Lösung wohl kaum zufrieden geben. Auf Nachfrage von Andreas von Hollen erklärte Kattau außerdem, dass eine Ampellösung schneller zu verwirklichen sei als der Tunnel unterm Kreisverkehr durch. Von Hollen schlug vor, erst einmal den städtebaulichen Wettbewerb dazu abzuwarten. Schließlich habe man in diesem Fall keine Eile mehr. „Die Übergangslösung ist als Übergangslösung hervorragend.“