Wen interessiert der Flächennutzungsplan?

Zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans, vor allem die Pläne für Ebnat und Unterkochen, hat uns folgende Zuschrift erreicht:

Die Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans 2030 (kurz FNP) durch die Stadt Aalen steht gerade in den verschiedenen betroffenen Gremien zur Diskussion und Abstimmung. Mitglieder der Naturschutzgruppe Vorderes Härtsfeld und verschiedene Mitwirkende von Bürgerinitiativen in Unterkochen haben sich damit ausführlich befasst und Schriftliches eingereicht.

Nun bemängeln diese Personen, dass aus den bisherigen Beratungen trotz landesweit verabredeter Ziele zum sparsamen Flächenverbrauch bisher kein Umdenken erkennbar wird und wenden sich daher an die Presse.

Auf dem Vorderen Härtsfeld sollen schwerpunktmäßig große Industrieansiedlungen autobahnnah entstehen, in Unterkochen Gewerbeflächen für ansässige Firmen aber auch weitere, teils auf sensiblen Flächen. Es wird hoher Zuwachs für Wohnbauflächen vorgesehen.

In der genannten Fortschreibung des Plans sind Konflikte, teils Widersprüche zu erkennen. Die erklärten Ziele sind eine menschenwürdige Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen, Klimaschutz zu fördern, die regionale Landwirtschaft zu erhalten und regionale Wirtschafts- und Versorgungskreisläufe auszubauen. Weiterhin gelte laut Koalitionsvertrag Naturschutz zu fördern und Biodiversität zu erhalten, sowie für Aalen Klimaneutralität bis 2035 zu schaffen.

Durch Naturbeobachtungen ist bekannt, dass auch in unserer Region ein signifikanter Rückgang der Arten stattfindet. Der mögliche Flächenverbrauch von 80,8 Hektar an bisheriger landwirtschaftlicher Fläche in Ebnat und Unterkochen wirkt sich auf Wasserhaushalt, Natur und Klima aus und sollte zu denken geben. Zusätzlich werden auf absehbare Zeit auch weitere Flächen für den Bau von Photovoltaikanlagen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen.

Außerdem wurde beispielhaft aufgezeigt, dass für Ebnat ein überdurchschnittlicher Bevölkerungszuwachs einplant wird. Laut Statistischem Landesamt jedoch für Aalen ein Gesamtzuwachs bis 2040 von gerundet 2.280 Personen prognostiziert wäre. Gemäß Flächennutzungsplan werden Wohnbauflächen für knapp 1.000 Personen alleine in Ebnat ausgewiesen, so, als wäre der überwiegende Zuwachs der Gesamtstadt hier zu verkraften.

In den Schreiben an die Ortschaftsräte wurden Vorbehalte ausgedrückt und auf die in den Plangrundlagen beschriebenen Probleme hingewiesen sowie auf die für die Ebnater Gewerbegebiete durchgängig problematische Erschließung, die Lage in einem Wasserschutzgebiet und auf die sich ergebenden Verluste auch für den an anderen Stellen aufwendig renaturierten Kocher.

Weiteres, was durch mehr Wohnbau- und Gewerbefläche bedingt geregelt werden muss, sind außer Kindergarten- und Schulplätzen sowie funktionierender, belastungsarmer Verkehr, die sichere Abwasserentsorgung und nicht zuletzt die gute Integration der Zugezogen.

Dringend anzupacken ist die Umsetzung bauseitig gesetzlich vorgeschriebener Ausgleichsmaßnahmen, diese wurden in der Vergangenheit häufig nicht umgesetzt beziehungsweise Verstöße stillschweigend toleriert. Leider kam es in der Sitzung des Ortschaftsrats Unterkochen angesichts der Ziele zum Klimaschutz nicht zur Sprache, welche negativen Auswirkungen die massive Bebauung auch auf Unterkochen haben wird.

Nachgesehen und gelesen werden kann dies übrigens offen zugänglich im Allris beziehungsweise Geodatenportal Aalen. Erreicht wurde erfreulicherweise für Ebnat, dass Ortschaftsrat und Naturschutzgruppe sich zusammensetzen werden. Daher wird ermuntert, sich mit den Vorschlägen der Politik zu befassen und die Meinungen in die Gremien einzubringen zum Erhalt guter Lebensbedingungen.

Agnes Mayerle für die Naturschutzgruppe Vorderes Härtsfeld