Weltspieltag kommt nach Lustenau auf den Kirchplatz

Spiel, Spaß und ganz viel Bewegung gibt’s am Samstag, 21. Mai, auf dem Kirchplatz in Lustenau. Der Vorarlberger Familienverband Lustenau mit seinen beiden Kleinkindbetreuungen „Spazi“ und „Liebe“ sowie das Team vom „Luschnouar Markt“ bringen den Weltspieltag nach Lustenau Unter dem Motto „Wir brauchen Spiel & Bewegung – draußen und gemeinsam“ treffen sich Spielbegeisterte von 8 bis 12 Uhr am Kirchplatz. Dort können Kinder unterschiedlichste Aktivitäten ausprobieren. Neben Springseilhüpfen und Stelzen laufen dürfen sie beim Malen mit Straßenmalkreiden ihrer Kreativität freien Lauf gelassen werden. Bei der Station mit großen Seifenblasen ist ein geschicktes Händchen gefragt. Außerdem gibt’s Balancesteine zum Balancieren und Kinderschminken. Auch Ingrid Hofer und Teddy Eddy schauen beim Weltspieletag vorbei. Von 10 bis 11 Uhr findet im Foyer des Reichshofsaals eine Mitmachlesung statt, heißt es in der Einladung des Ortsmarketing Lustenau.