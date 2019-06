Weltmeisterschafts-Wild-Card für Friedrichshafener

Das Friedrichshafener Discofox- und Tanzlehrer-Paar Hilde und Thomas Schütze von der Tanzschule No. 10 aus Friedrichshafen/Überlingen, haben beimTanzturnier im Rahmen des Discofox Festivals Frankfurt den ersten Platz erreicht.

In jeder Turnierrunde mussten die Paare zu einem langsamen und einem schnellen Discofox-Lied tanzen. Nach der Sichtungsrunde fanden die Vorrunden unter tosendem Applaus der vielen Besucher statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Schützes starteten in der Altersgruppe ab 31 Jahre. In der Vorrunde konnten sie sich mit ihrem Tanzstil und ihrer Präsenz sowie der musikalischen Umsetzung durchsetzen und kamen direkt mit drei weiteren Paaren in die Endrunde.

In der Endrunde galten klare Kriterien: Es sollten typische Grundfiguren des Discofox erkennbar sein. Außerdem galt das Prinzip „Qualität und Freude im Paar in der Musik“ vor „Quantität und Schwierigkeitsgrad an Figuren“. Das Paar aus Friedrichshafen konnte diese Anforderungen so gut im langsamen und schnellen Discofox umsetzen, dass die Wertungsrichter es auf den ersten Platz werteten.

Motsi Mabuse, bekannt aus Let’s Dance, überreichte den Friedrichshafenern bei der Siegehrung die Siegerpokale sowie den Sonderpreis für den Erstplatzierten: eine Wild Card für die Weltmeisterschaft im Discofox im November in Ludwigsburg.