Die Aktion Christen im Beruf lädt am Freitag, 16. November, um 19.30 Uhr zu einem Vortragsabend in das Römerhotel in Treppach ein. Arthur White aus England war viermal Weltmeister im Schwergewichtsheben. Er hatte eine glückliche Ehe, zwei Kinder und ein erfolgreiches Unternehmen. Doch Drogen zerstörten dieses glückliche Leben. Er verlor fast alles. Darüber, wie sich sein Leben am Ende doch wieder zum Guten wendete, wird er am Freitagabend berichten.