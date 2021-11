Weltladen Wasserburg trifft Lebenshilfe

Hanny Freunscht, ehemals Leiterin des FED in der Lebenshilfe und zugleich im Vorstand des Weltladens Wasserburg, hatte die Idee, mit der Lebenshilfe zusammen etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Nach ausgefallenem Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt sei dies die einzige Möglichkeit, die Produkte der Lebenshilfe und auch anderer Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu zeigen und zu verkaufen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So suchten Hanny Freunscht und Monika Illerhaus Termine für drei Nachmittage, jeweils freitags am 26. November, 3. Dezember und 10. Dezember von 14 bis 18 Uhr. Dort, im Weltladen Halbinselstraße 73, in Wasserburg, haben Besucher die Gelegenheit, schöne Weihnachtsgeschenke zu finden. Außer den fair gehandelten Lebensmitteln und schönen kunsthandwerklichen Dingen, die weltweit aus handwerklichen Kleinbetrieben und von traditionellen Kunsthandwerkern hergestellt werden, gibt es zusätzlich die Holzprodukte der Lindenberger Werkstätten sowie einige eigens für diesen Verkauf angefertigte schöne Objekte. Als Besonderheit gibt es den Kalender, der aus einem Kooperationsprojekt des Gymnasiums Lindenberg und einiger Mitarbeiter der Lindenberger Werkstätten entstanden ist. Der Erlös des Kalenders von zehn Euro je Exemplar fließt je zur Hälfte in besondere Projekte der Lebenshilfe und dem Therapeutic Day Care-Center, einer inklusiven Schule für Menschen mit und ohne Behinderung in Nigeria.