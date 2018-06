Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick

Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 9.01.2013 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):

Frankfurt Aktien Index DAX7.718,22 Punkte+ 22,39 PunkteDurchschnittsrendite in %1,21 Prozent- 0,03 %-PunkteFinancial Times 100 Index6.098,09 Punkte+ 44,46 PunkteTokio Schluss Nikkei Index10.578,57 Punkte+ 70,51 PunkteNew York Dow-Jones Index13.328,85 Punkte- 55,44 PunkteDollar Frankfurt0,7659 Euro+ 0,18 CentGold Unze1.663,50 Dollar+ 9,75 DollarGold Kilo39.870,00 Euro-230,00 Euro *

* Vortagsstand

Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.01.2013 15:15 Uhr