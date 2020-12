O du fröhliche,

o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Welt ging verloren,

Christ ist geboren:

Freue, freue dich, o Christenheit.

O du fröhliche …?

Das wird uns am Weihnachtsfest 2020 nicht ohne Zwiespalt über die Lippen kommen. Viele erwarten das traurigste Weihnachtsfest seit langem. Sie stellen sich ein auf ein stilles, einsames Fest. Corona überlagert alles Gewohnte und Traditionelle. Und auch die Aussichten über Weihnachten hinaus scheinen trüb und trist. Schon sorgen Virus-Mutationen für neue Aufregung und Ängste. Und wer mit Blick auf Impfstoffe optimistisch ist, bedenkt vielleicht schon die Krisen danach: Die explodierende Staatsverschuldung oder gar der Klimawandel lassen sich nicht einfach wegimpfen.

Welt ging verloren …

Über was wir in der Vergangenheit vielleicht eher hinweggesungen haben, ist jetzt greifbar: Verluste überall! Kinder klagen über fehlende Spiel- und Sportmöglichkeiten und (wer hätte das je gedacht) über geschlossene Schulen. Wir alle leiden am Verlust von Begegnungen und Besuchen, am Verlust der individuellen Lebensgestaltung und der für selbstverständlich gehaltenen Freiheit. Unzählige müssen wirtschaftliche Teil- oder Totalverluste hinnehmen. Es droht der Verlust der eigenen Gesundheit – oder wir müssen mit dem Verlust eines Angehörigen weiterleben, den wir am Ende umständehalber kaum begleiten konnten.

Christ(us) ist geboren …

Die Geburt eines Kindes ist das Geschenk schlechthin. Nie sonst und durch nichts sonst empfinden sich Menschen je so beschenkt. Bis heute macht jede Geburt von Herzen demütig. Wir können nichts dazu (höchstens dagegen)! Wir können nur empfangen. Dankbar empfangen. Die Botschaft von Weihnachten ist nun: Mitten in unser Leben, das ständig und überall von Verlusten bedroht ist (und schon immer war), wird Gottes Sohn hineingeboren. Unterwegs. In einem Stall („…denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge“). Fortan teilt er dieses so verletzliche Menschenleben. Setzt sich dem Verlust aus. Vertraut. Hofft. Liebt. Empfängt jeden Tag aus Gottes Hand. Und am „dritten Tage“ die Ewigkeit.

Darum hoffe ich, dass wir auch dieses Jahr, oder vielmehr gerade dieses Jahr einen Augenblick finden, wo wir innerlich hörend oder singend einstimmen: Freue, freue dich, o Christenheit!

Claudius Kurtz, Evangelischer Pfarrer an der Johanneskirche in Ravensburg