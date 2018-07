Wellen kommen: Frisurentrends im Herbst und Winter

Es darf wieder mit den Händen gewuschelt, kopfüber geschüttelt und auch ein wenig toupiert werden. Oder frau steigt einfach nur aus dem Bett und macht mal gar nichts vor dem Spiegel. Denn der Locken-Look erobert die Frauenköpfe.

Die Wellen kommen wieder - und zwar groß und mächtig. Haarstylisten haben die neuesten Frisurentrends für den Herbst und Winter von den internationalen Laufstegen in ihre Salons geholt. „Volumen ist ein großes Thema", sagt Stefanie Köhn, Präsidentin des Bundes der Haarformer in Göttingen. Es wird deutlich üppiger auf den Köpfen. „Ein Toupierkamm gehört nun zur Grundausstattung, das Glätteisen hat endgültig ausgedient." Denn platte, glattgebügelte Haare sind in der kommenden Saison out.

So ließ Versace seine Models mit natürlichen, femininen Stylings und großen Locken über den Laufsteg stolzieren. Star-Stylist Guido Palau, Kreativberater von Redken, sagt: „Der Look sah aus, als könne man wunderbar mit den Fingern durch das Haar fahren.“ Roberto Cavalli setzte auf ein leicht zerzaustes Styling - die Haare waren schulterlang bis lang und wirkten gepflegt ungekämmt, aber vor allem: authentisch. „Der allgemeine Tonus lautet: Es darf diesen Winter wieder natürlich sexy sein“, sagt Palau.

Ein weiteres Stichwort in der kommenden Saison ist Wandelbarkeit. Ein optimaler Schnitt hierfür ist der berühmte Heidi-Klum-Schnitt: Die Haare sind schulterlang und durchgestuft, das Deckhaar bleibt lang und schwer. Trendexperte Tobias Tröndle von der Essanelle Hair Group sagt: „Dieser Schnitt wird von vielen Stars und Stylisten bevorzugt, denn er bietet unzählige Möglichkeiten, das Aussehen einer Frau ohne viel Aufwand blitzschnell zu verändern.“

Er kann auch als Grundlage für Hochsteckfrisuren dienen - die ebenfalls ein Revival erleben. Die Seiten sind eher streng und schmal, das Volumen am Oberkopf aufgebaut. Aber Vorsicht, es muss natürlich aussehen. „Die Frisuren dürfen auf gar keinen Fall verklebt oder plastisch wirken“, sagt Tröndle.

Wer es luftiger mag: „Kurzhaarschnitte bleiben aktuell“, sagt Stefanie Köhn. Kennzeichen des trendigen Stylings: kurze Seiten, kurzer Nacken und längeres Haar am Oberkopf. Dabei ist Kurzhaarschnitt nicht gleich Kurzhaarschnitt. „Bestes Beispiel ist Rihanna, die den typischen Undercut trägt“, sagt Tröndle. „Die Seiten sind kurz gehalten, das Deckhaar bleibt länger und unverbunden.“ So könne das Deckhaar immer wieder neu gestylt werden - mal glatt, mal wellig oder ganz individuell.

Hauptsache, das Haar ist nicht langweilig und gerade. „Die langen Ponypartien der Kurzhaarschnitte werden jetzt asymmetrisch gestylt“, sagt Köhn. Das gilt auch beim Klassiker Bob, wie Stylist Giuseppe Petrelli von Paul Mitchell sagt. „Hier zählt nicht die Geradlinigkeit des Schnittes, sondern dessen Asymmetrie, die sich vor allem durch unterschiedliche Längen auszeichnet.“ Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Mut braucht es bei der Auswahl der Haarfarbe in dieser Saison nicht. „In der Kleidermode herrschen gedeckte Töne und Edelsteinfarben vor, dazu passen natürliche, edle Haarfarben mit subtilen Farbtechniken am besten“, sagt Köhn. Ein weiches Blond oder ein schimmerndes Braun - damit liegen Frauen immer richtig. Die absolute Top-Haarfarbe in diesem Winter ist aber Kupfer. „Durch einen tollen und personalisierten Kupferton fällt man garantiert überall auf“, sagt Tröndle. Doch Vorsicht: Der Ton darf auf keinen Fall zu rötlich oder zu satt ausfallen. „Je heller und transparenter, desto besser die Wirkung.“

Wer Strähnen will, sollte vorsichtig sein. Auch sie müssen in der kommenden Saison natürlich wirken. Star-Friseurin Marlies Möller aus Hamburg sagt: „Auf Blocksträhnen sollte in jedem Fall verzichtet werden.“ Der Münchner Stylist Thomas Kemper von L'Oréal Professionnel setzt auf sogenannte „French Highlights“. Diese zaubern natürliche Effekte und changierende Reflexe. „Die eleganten Ton-in-Ton-Strukturen haben harmonische, weiche Übergänge, keine Farbblöcke, keine sichtbaren Ansätze und keine extremen Farbverläufe.“

Ob durchgefärbt, natürlich oder mit Strähnen: Glanz muss sein. „Hier helfen schimmernde Tönungen und professionelle Pflege“, sagt Köhn. Style-Experte Tröndle rät, die Haare mit einem Glanzverstärker zu behandeln. So steht einem strahlenden Auftritt nichts mehr im Wege.

Auch Männer dürfen Volumen zeigen

Die Frisurentrends im Herbst und Winter 2010 zeigen auch bei den Männern etwas mehr Volumen. Dafür dürfen die Haare ruhig länger werden. „Der Trend geht eindeutig zu mehr Haaren und mehr Haarlänge“, sagt Star-Stylistin Marlies Möller. Ansonsten sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt: „Bei den Männern überzeugt der individuelle Look.“ Stefanie Köhn vom Bund der Haarformer sagt: „Kurzhaarschnitte mit kurzen Seiten, kurzem Nacken und längerem Haar am Oberkopf sind auch für Männer aktuell.“ (tmn)