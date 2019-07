Diese Nachricht dürfte jedem eingefleischten Fan des Biberacher Schützenfests einen Stich ins Herz versetzen: Der „Schnee-Circus“ wird 2020 nicht mehr auf den Festplatz Gigelberg zurückkehren.

Der bisherige Betreiber des Karussell-Fahrgeschäfts, Willi Moser, hat dieses am Freitag ins Ausland verkauft, wie er der SZ mitteilte. Es werde nie mehr in Biberach zu sehen sein. Bereits am Freitag hatte die SZ darüber berichtet, dass der „Schnee-Circus“ zum Verkauf steht.