Welche Spiele-Highlights 2010 noch kommen

Hamburg (dpa/tmn) - Das Beste kommt noch: Nach einem in Sachen PC-Spiele eher mauen ersten Halbjahr sind für die Zeit bis Silvester einige Höhepunkte zu erwarten.

Am frühesten lässt sich die Qualität von „Starcraft II“ überprüfen - das erscheint im Juli. Danach kommen das Gangster-Epos „Mafia 2“, Welteroberung im Rundenformat mit „Civilization 5“ oder Monster-Metzeln bei „Arcania: Gothic 4“. Zudem steht die nächste Erweiterung von „World of Warcraft“ an.

Der 27. Juli ist das Datum, auf das Echtzeit-Strategen sehnlich warten - manche seit mehr als zehn Jahren: 1998 sorgte „Starcraft“ von Blizzard für Aufsehen und machte die Weltraumrassen der Terraner, Protoss und Zerg zu Begriffen. Vor allem die Zerglinge wurden zu Berühmtheiten: Kampf-Viecher der Zerg, die sich fix „produzieren“ ließen, um gegnerische Basen zu überrennen.

Für Teil zwei haben die Entwickler nicht viel mehr getan, als für etwas - oder etwas mehr - Feinschliff zu sorgen. Und das ist aus Sicht vieler Fans auch gut so: Ihnen gilt das erste „Starcraft“ immer noch als nahezu perfektes Spiel. Bei „Starcraft II: Wings of Liberty“ wurde vor allem für eine neue, dreidimensionale Grafik gesorgt.

Als nahezu perfekt empfanden andere Spieler „Patrizier“. Auch sie mussten rund zehn Jahre auf Nachschub warten. Der Spieler steuert in dem Mix aus Wirtschaftssimulation und Strategiespiel einen Kaufmann der Hanse. Im Ost- und Nordseeraum muss er mit Schiffen Handel treiben, Geld scheffeln und Karriere machen.

Wie „Starcraft“ dürfte „Patrizier 4“ - im Herbst - viel Gewohntes mit neuer 3D-Grafik verbinden. Warum der bis dato jüngste Teil aus dem Jahr 2000 Nummer „2“ war und der neue die „4“ trägt? Das Add-on „Aufschwung der Hanse“ von 2001 hieß in manchen Ländern „Patrizier 3“. Da wollte der Anbieter Kalypso keine Verwirrung stiften.

Nochmal das Phänomen „altes Prinzip, neues Gewand“: „Civilization“ geht in Runde fünf. Das komplexe Prinzip wird sein, wie es immer war: Ein Volk ist von der Frühzeit bis in die Moderne zu geleiten. An der Rundenstrategie wird nicht gerüttelt, aber es gibt 3D-Grafik und Detail-Neuerungen. Es braucht kein Orakel, um zu behaupten, dass das süchtig machende Spielgefühl aller Vorgänger unangetastet bleibt: Wohl ab Herbst wird vor den Bildschirmen immer mal wieder „nur noch eine Runde“ gemurmelt werden.

In die Reihe der Nachfolger berühmter Titel gehört auch „Mafia 2“. Der Vorgänger „Mafia“ hat 2002 neue Maßstäbe für das Erleben einer Geschichte in Action-Spielen gesetzt. „Mafia 2“ von Take2 wird sich wieder um die Karriere eines Jung-Gangsters drehen - in den 40ern und 50ern. Vermutlich ab Ende August werden Fahrten mit schicken Autos durch eine riesige Stadt anstehen - und auch Ballereien.

Manche Spiele erzählen eine Geschichte - und manchmal geschehen um eine Entwicklung herum erzählenswerte Geschichten. Das gilt für die „Gothic“-Reihe. Die hat es trotz vieler Fehler vor allem wegen der rauen Spielwelt zu Kultstatus gebracht. Bis Entwickler und Publisher sich fetzten: Entwickler Piranha Bytes verlor die Namensrechte und brachte „Risen“ heraus. Publisher Jowood beauftragte ein anderes Team mit einem neuen „Gothic“. Noch 2010 wird sich zeigen, ob „Arcania: Gothic 4“ das tatsächlich ist - oder nur irgendein Rollenspiel.

Nichts mehr beweisen muss „World of Warcraft“-Erfinder Blizzard. Wer gut zehn Millionen Menschen weltweit für sein Online-Rollenspiel gewinnen kann, hat es geschafft. Bis zum Jahresende werden viele potenziell erfolgreiche Spiele erscheinen. Aber auf keines dürften so viele Menschen warten, wie auf die „WoW“-Erweiterung „Cataclysm“.

Website von World of Warcraft: www.worldofwarcraft.com/index.xml