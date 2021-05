Welche Daten hat die Bank gespeichert?

Ein Kreditinstitut muss vor dem Abschluss des Verbraucherdarlehens die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers prüfen. So soll vermieden werden, dass Kunden in eine Schuldenfalle geraten. Oft werden Daten aber nicht richtig erhoben, sagt Finanzexperte Niels Nauhauser. So werde mitunter das Einkommen nicht richtig erfasst oder weitere Verbindlichkeiten nicht berücksichtigt. Nauhausers Tipp: „Lassen Sie sich von ihrer Bank offenlegen, welche Daten über Sie gespeichert sind.“ Darauf hat jeder Kunde einen gesetzlichen Anspruch. „So können Sie herausfinden, ob die Bank bei der Bonitätsprüfung Fehler gemacht hat.“ Verstößt ein Kreditinstitut gegen die Pflicht zu einer Prüfung, und kann man das nachweisen, ermäßigt sich der Darlehenszins auf einen Zinssatz, den die Banken für Ausleihungen untereinander verlangen.