Weiterhin Vollbeschäftigung im Raum Wangen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein Raubüberfall hat sich am Freitag kurz nach 7.30 Uhr in der Straße An der Jagstbrücke ereignet. Vor einer dortigen Bankfiliale wurde ein Mann niedergeschlagen. Anschließend wurde ihm seine schwarze Tasche mit weiß-roten Streifen und einem Schulterriemen entwendet. Der unbekannte Räuber war mit einer Pistole bewaffnet. Während der Tat löste sich ein Schuss, wobei noch unklar ist, ob es sich um eine scharfe Waffe gehandelt hat.

Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, mit einer dunklen Jacke und einer Jogginghose bekleidet.