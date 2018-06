Weiterhin Kritik an Wulff

Berlin (dpa) - Der Fernsehauftritt von Bundespräsident Christian Wulff lässt seine Kritiker nicht verstummen. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles verlangte im ARD-„Morgenmagazin“ eine Stellungnahme der Kanzlerin. Wulff hatte gesagt, dass er trotz der Vorwürfe in punkto Privatkredit und Mailbox-Nachricht nicht zurücktreten will. Mit seinem Anruf beim „Bild“-Chefredakteur habe er einen Bericht der Zeitung lediglich verschieben wollen. Dem widersprach „Bild“-Vize-Chefredakteur Nikolaus Blome in einem Radiointerview. Wulffs Anruf habe darauf abgezielt, die Berichterstattung zu stoppen.